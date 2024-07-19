'Бестолочи!' Чемпионка ОИ из РФ обозвала украинцев нацистами из-за отказа жать руки россиянам на Играх-2024

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Зайцева набросилась с абсурдными обвинениями на украинцев после того, как стало известно о том, что наши спортсмены не будут жать руки россиянам на ОИ-2024. Бывшая биатлонистка потребовала от украинских атлетов дружить с представителями страны-агрессорки.

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Об этом Зайцева заявила в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Победительница Игр в Турине-2006 и Ванкувере-2010 в эстафетных гонках назвала Национальный олимпийский комитет Украины нацистами, забыв о том, что ее страна убила более 450 спортсменов нашей страны.

"Думаю, это уже нацистские склонности. Почему они не должны приветствовать, не должны пожимать руки? Спортсмены – это люди, которые должны быть вне политики. Спорт должен быть нормальным. Это Олимпиада, мир, дружба. А тут получается, что они обостряют и внимание к себе привлекают. Бестолочи! Тут много можно говорить. Опять же, думаю, это все это не спортсмены, а политика их страны и НОК. Реально ведут себя, как нацисты. Мир должен задуматься об этом, снять розовые очки и поменять мнение", – сказала Зайцева.

Ранее известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова набросилась на украинцев из-за отказа жать руки россиянам и лицемерно заявила, что российские граждане "не те, кто хотел войны". А трехкратная олимпийская чемпионка Елена Вяльбе со словами "Россия никому не объявляла войны" мерзко высказалась об олимпийском перемирии. Кроме того, бывшая лыжница назвала убожеством предстоящие Игры в столице Франции, за что мгновенно поплатилась едкими комментариями со стороны болельщиков.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Васюкова выступила с безумным по своему смыслу заявлением о том, что в ее виде спорта Россия не проиграла бы даже пришельцам.

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