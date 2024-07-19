'Мы – не те, кто хотел': знаменитый тренер из РФ, называвшая украинцев обалдевшими, лицемерно высказалась о войне

Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова выдала лицемерное мнение о том, что граждане страны-агрессора, а также ее спортсмены "не хотели войны". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина таким образом отреагировала на отказ украинцев приветствовать атлетов з РФ на ОИ в Париже.

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Об этом Тарасова заявила в комментарии порталу Sport24. Бывшая спортсменка, которая яро поддерживает военную агрессию своей страны в отношении Украины, со словами "они совсем уже обалдели" добавила, что ей безразлична реакция наших атлетов на российских соперников.

"Не надо на это обращать внимание, мы на Олимпиаду не за рукопожатием едем. И мы – не те, кто хотел войны. Главное – выигрывать, а руку жать и целоваться со своими надо. А у чужих надо выигрывать", – сказала Тарасова.

Отметим, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил 15 российских спортсменов к Играм в Париже. Им также запретили участвовать в церемонии открытия турнира.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Васюкова выступила с безумным по своему смыслу заявлением о том, что в ее виде спорта Россия не проиграла бы даже пришельцам.

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