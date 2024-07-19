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"Мы – не те, кто хотел": знаменитый тренер из РФ, называвшая украинцев обалдевшими, лицемерно высказалась о войне

Александр Чеканов
Другие виды спорта
1 минута
1,7 т.
'Мы – не те, кто хотел': знаменитый тренер из РФ, называвшая украинцев обалдевшими, лицемерно высказалась о войне

Известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова выдала лицемерное мнение о том, что граждане страны-агрессора, а также ее спортсмены "не хотели войны". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина таким образом отреагировала на отказ украинцев приветствовать атлетов з РФ на ОИ в Париже.

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Об этом Тарасова заявила в комментарии порталу Sport24. Бывшая спортсменка, которая яро поддерживает военную агрессию своей страны в отношении Украины, со словами "они совсем уже обалдели" добавила, что ей безразлична реакция наших атлетов на российских соперников.

"Мы – не те, кто хотел": знаменитый тренер из РФ, называвшая украинцев обалдевшими, лицемерно высказалась о войне
"Мы – не те, кто хотел": знаменитый тренер из РФ, называвшая украинцев обалдевшими, лицемерно высказалась о войне

"Не надо на это обращать внимание, мы на Олимпиаду не за рукопожатием едем. И мы – не те, кто хотел войны. Главное – выигрывать, а руку жать и целоваться со своими надо. А у чужих надо выигрывать", – сказала Тарасова.

"Мы – не те, кто хотел": знаменитый тренер из РФ, называвшая украинцев обалдевшими, лицемерно высказалась о войне

Отметим, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил 15 российских спортсменов к Играм в Париже. Им также запретили участвовать в церемонии открытия турнира.

"Мы – не те, кто хотел": знаменитый тренер из РФ, называвшая украинцев обалдевшими, лицемерно высказалась о войне

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