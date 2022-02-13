Украинскую биатлонистку оштрафовали в гонке Олимпиады-2022. Спортсменка финишировала последней

Биатлонистка сборной Украины Ирина Петренко (Варвинец) была наказана двухминутным штрафом за то, что не прошла необходимое количество штрафных кругов. Инцидент случился после 4-й заключительной стрельбы.

Перед финишем в электронном протоколе напротив фамилии Петренко появился специальный значок, а позже к ее времени было добавлено 120 секунд. В итоге 29-летняя уроженка Чернигова завершила гонку последней, 55-й.

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Победу добыла норвежка Марте Олсбю.Эльвира Эберег из Швеции заняла второе место. Третьей стала еще одна представительница Норвегии Тирил Экхофф.

Юлия Джима до последнего огневого рубежа имела шансы на "бронзу", однако сделала два неточных выстрела и не смогла завоевать медаль.

Как сообщал OBOZREVATEL, до сих пор наивысшим достижением Украины в биатлоне на Олимпийских играх-2022 остается 8-е место Юлии Джимы в женском спринте. Киевлянка великолепно провела свою гонку.

Следующим в программе биатлона на Играх-2022 запланирована мужская эстафета. Соревнование состоится во вторник, 15 февраля.

Биатлонисты будут стартовать в 11:00. Уже опубликовано расписание трансляций.

Накануне состоялся мужской спринт, где было установлено историческое достижение.

Напомним, что в 20-километровой индивидуальной гонке Пидручный с тремя неточными выстрелами занял лишь 18-е место.