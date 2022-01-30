Где смотреть биатлон на Олимпиаде-2022: расписание трансляций

В Пекине в субботу, 5 февраля, состоится первая биатлонная гонка XXIV Зимних Олимпийских игр. Как и на предыдущей Олимпиаде, в Китае будет разыграно 11 комплектов наград в биатлоне: пять у мужчин, пять у женщин и одна в смешанной дисциплине.

Атлеты со всего мира будут соревноваться в 6 дисциплинах: индивидуальная гонка, спринт, гонка преследования, эстафеты классическая и смешанная, а также масс-старт.

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Само соревнование пройдет не в столице Китая, а на курорте Чжанцзякоу, который расположен в 180 км от Пекина. Специально для ОИ-2022 там был построен новый стадион Хуалиньдун.

В прямом эфире все гонки в прямом эфире покажет UA:Перший. Кроме того вещание из Пекина организует "Беларусь 5", Eurosport, "Россия 1" и "Матч ТВ". Детальное расписание появится ближе к старту Олимпиады.

5 февраля, суббота

11:00. Смешанная эстафета

7 февраля, понедельник

11:00. Индивидуальная гонка, 15 км (женщины)

8 февраля, вторник

10:30. Индивидуальная гонка, 20 км (мужчины)

11 февраля, пятница

11:00. Спринт, 7,5 км (женщины)

12 февраля, суббота

11:00. Спринт, 10 км (мужчины)

13 февраля, воскресенье

11:00. Гонка преследования, 10 км (женщины)

12:45. Гонка преследования, 12,5 км (мужчины)

15 февраля, вторник

11:00. Эстафета, 4х7,5 (мужчины)

16 февраля, среда

09:45. Эстафета, 4х6 км (женщины)

18 февраля, пятница

12:00. Масс-старт, 15 км (мужчины)

19 февраля, суббота

12:00. Масс-старт, 12,5 (женщины)

* время киевское

Напомним, что прошлая зимняя Олимпиада состоялась в 2018 году в южнокорейском Пхенчхане. Единственную награду добыл 29-летний николаевец Александр Абраменко, выиграв "золото" во фристайле.

Этот успех позволил Украине финишировать на 21-м месте в общекомандном медальном зачете.

За эту награду высшей пробы Абраменко заработал 125000 долларов.