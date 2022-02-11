Украинская биатлонистка пробилась в топ-10 Олимпиады-2022 и выступит в масс-старте

В пятницу, 11 февраля, на Олимпиаде-2022 состоялась самая короткая гонка в женском биатлоне. Сборная Украины выставила на спринт (7,5 км с двумя огневыми рубежами) лишь трех спортсменок вместо четырех возможных, и лучшей из них оказалась Юлия Джима.

31-летняя киевлянка в китайском Чжанцзякоу чисто провела первую стрельбу, лежа, но сделала один промах на "стойке". Довольно хорошая скорость на дистанции позволила Юле оказаться в топ-10.

Восьмая итоговая позиция оставляет Джиме шансы побороться за медаль в гонке преследования. "Персьют" с четырьмя огневыми рубежами запланирован на воскресенье, 13 февраля. Также олимпийская чемпионка-2014 практически забронировала себе участие в элитном масс-старте.

Видео дня

Хорошо выступила и Анастасия Меркушина, которая приехала в Пекине в качестве запасной. Один промах, уже на первой же стрельбе, позволил 27-летней украинке занять достойное 24-е место.

Третья наша спортсменка, Ирина Петренко (Варвинец), сделала два неточных выстрела, но попала в очковую зону (топ-40) и также выступит в преследовании. Туда отбирают 60 лучших по итогам спринта.

Победу же уверенно одержала норвежка Марте Олсбю-Ройзеланд, которая опередила шведку Эльвиру Эберг и итальянку Доротею Вирер более, чем на полминуты.

22-летняя скандинавка и 31-летняя представительница Италии завоевали свои первые личные медали на Олимпиадах. Ранее Вирер дважды брала "бронзу" в смешанных эстафетах.

Как сообщал OBOZREVATEL, Елену Пидгрушную выпустили с карантина на Олимпиаде.

Узнавайте расписание трансляций и результаты биатлона на Олимпиаде-2022.