Биатлонный спринт Олимпиады-2022 завершился с историческим достижением

Мужской спринтерской гонкой на 10 км продолжилась программа биатлонного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине. Впервые в истории Олимпийских игр медали в индивидуальной гонке взяли два родных брата: победу добыл норвежец Йоханнес Тингнес Бе, а "бронзу" – его старший брат Тарьей. Серебряная награда у французского биатлониста Кантена Фийона Майе

Сборная Украины была представлена Дмитрием Пидручным, Артемом Примой, Антоном Дудченко и Богданом Цымбалом.

Первым в гонке стартовал Дмитрий. 30-летний уроженец Тернопольщины уверенно начал соревнование, отстрелявшись точно на лежке. Дима был одним из лидеров на трассе и претендовал на высокое место, но вторую стрельбу не смог провести идеально. Промах первым же выстрелов лишил Украину шансов на медаль.

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В итоге Пидручный занял лишь 13-е место.

Артем Прима, стартовавший 60-й мог сенсационно подвинуть фаворитов с подиума, но сделал обидный промах на втором огневом рубеже. На финише 34-летний черниговчанин был 15-м.

Остальные наши соотечественники завершили спринт за пределами пятой десятки: Дудченко – 60-й, а Цымбал 66-й.

Как сообщал OBOZREVATEL, до сих пор наивысшим достижением Украины в биатлоне на Олимпийских играх-2022 остается 8-е место Юлии Джимы в женском спринте. Киевлянка великолепно провела свою гонку.

Следующим в программе биатлона на Играх-2022 запланирована гонка преследования. Соревнование состоится в воскресенье, 13 февраля.

Женщины побегут в 11:00, а мужчины будут стартовать 12:45. Уже опубликовано расписание трансляций.

Напомним, что в 20-километровой индивидуальной гонке Пидручный с тремя неточными выстрелами занял лишь 18-е место.

Также OBOZREVATEL недавно рассказывал о главной болельщице Дмитрия – его жене Ольге Полещиковой.