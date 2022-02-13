Джима упустила медаль Олимпиады-2022, промахнувшись на последней стрельбе

Мужской гонкой преследование на 12,5 км продолжилась программа биатлонного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине. Сборная Украины была представлена Юлией Джимой, Ириной Петренко и Анастасией Меркушиной.

Джима стартовала 8-й, но начала гонку неудачно, совершив промах на первом огневом рубеже. Перед второй стрельбой 31-летняя киевлянка решила рискнуть, подняла свою скорость и в итоге это принесло своих результаты.

Чистая стрельба оставила Юлю в числе претендентов на подиум.

Стойка оказалась сложным испытанием всех биатлонисток. Наша соотечественница сделала лишь один неточный выстрел, в то время, как идущие впереди сестры Эберг стреляли гораздо хуже. Это позволило Джиме перед заключительной стрельбой быть всего в 15 секундах от третьего места.

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Судьба наград решалась на четвертом огневом рубеже.

При чистой стрельбе Украина могла завоевать бронзовую медаль, однако Джима дважды промахнулась и финишировала в итоге лишь 13-й.

Победу добыла норвежка Марте Олсбю.Эльвира Эберег из Швеции заняла второе место. Третьей стала еще одна представительница Норвегии Тирил Экхофф.

Как сообщал OBOZREVATEL, до сих пор наивысшим достижением Украины в биатлоне на Олимпийских играх-2022 остается 8-е место Юлии Джимы в женском спринте. Киевлянка великолепно провела свою гонку.

Следующим в программе биатлона на Играх-2022 запланирована мужская эстафета. Соревнование состоится во вторник, 15 февраля.

Биатлонисты будут стартовать в 11:00. Уже опубликовано расписание трансляций.

Накануне состоялся мужской спринт, где было установлено историческое достижение.

Напомним, что в 20-километровой индивидуальной гонке Пидручный с тремя неточными выстрелами занял лишь 18-е место.