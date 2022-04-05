Симон Фуркад выложил личную переписку с Пидручным до того, как украинец послал его нах*й

Французский биатлонист Симон Фуркад опубликовал скриншоты своей переписки с чемпионом мира по биатлону Дмитрием Пидручным. На этот шаг Фуркад пошел после того, как Пидручный послал его "нах*й вслед за российским кораблем"

Несколько дней назад Фуркад-старший в своем интервью пропагандистам с МатчТВ осудил исключение российских спортсменов из всех международных соревнований.

"Немного устал получать обвинения и угрозы, будто я военный преступник. У меня нет ничего против украинских спортсменов и людей, особенно после ужаса в Буче. Вот сообщения, которые я отправил Подручному 26 февраля, когда узнал, что он защищает свою страну", – написал Фуркад.

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"Привет, Дмитрий. Надеюсь, с тобой все хорошо и ты в безопасности. Я не знаю, что могу сделать, чтобы помочь, но поверь, что я всячески поддерживаю тебя в этом испытании. Пожалуйста, береги себя. Надеюсь скоро тебя увидеть", – начал диалог француз.

Тогда Дмитрий поблагодарил Симона за поддержку, сказав, что это "очень важно для нас. Надеюсь, это закончится как можно скорее".

Через два дня Фуркад написал снова, спросив, есть ли какие-то новости и все ли хорошо с его семьей, на что Дмитрий ответил: "У нас все хорошо. Спасибо, что спросил".

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 апреля после интервью Фуркада-старшего "Матч ТВ", Пидручный оставил французским звездам биатлона большое послание в Instagram, в котором в резкой форме возмутился их действиями. Также Дмитрий сказал легендарную фразу нашего пограничника с острова Змеиный.

13-кратный чемпион мира Мартен Фуркад пришел в комментарий под публикацией Пидручного, заявив, что он якобы не при чем и не он раздавал интервью, а его брат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева встала на защиту российских спортсменов, которые были отстранены различными международными организациями.

Четырехкратная олимпийская чемпионка заявила, что испытывает "абсолютную несправедливость" по отношению к тем спортсменам, которые не развязывали войн, но пострадали от санкций.

Ранее шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон высказался об участии Дмитрия Губерниева и остальных спортсменов России в концерте-митинге под названием "Za мир без нацизма!". Шоу, на которое насильно сгоняли бюджетников, состоялось в Москве.

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