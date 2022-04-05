Симон Фуркад выложил личную переписку с Пидручным до того, как украинец послал его нах*й

Максим Иншаков
Биатлон
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Симон Фуркад

Французский биатлонист Симон Фуркад опубликовал скриншоты своей переписки с чемпионом мира по биатлону Дмитрием Пидручным. На этот шаг Фуркад пошел после того, как Пидручный послал его "нах*й вслед за российским кораблем"

Несколько дней назад Фуркад-старший в своем интервью пропагандистам с МатчТВ осудил исключение российских спортсменов из всех международных соревнований.

"Немного устал получать обвинения и угрозы, будто я военный преступник. У меня нет ничего против украинских спортсменов и людей, особенно после ужаса в Буче. Вот сообщения, которые я отправил Подручному 26 февраля, когда узнал, что он защищает свою страну", – написал Фуркад.

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Симон Фуркад опубликовал переписку с Пидручным

"Привет, Дмитрий. Надеюсь, с тобой все хорошо и ты в безопасности. Я не знаю, что могу сделать, чтобы помочь, но поверь, что я всячески поддерживаю тебя в этом испытании. Пожалуйста, береги себя. Надеюсь скоро тебя увидеть", – начал диалог француз.

Симон Фуркад опубликовал переписку с Пидручным

Тогда Дмитрий поблагодарил Симона за поддержку, сказав, что это "очень важно для нас. Надеюсь, это закончится как можно скорее".

Через два дня Фуркад написал снова, спросив, есть ли какие-то новости и все ли хорошо с его семьей, на что Дмитрий ответил: "У нас все хорошо. Спасибо, что спросил".

Симон Фуркад опубликовал переписку с Пидручным
Дмитрий Пидручный

Как сообщал OBOZREVATEL, 2 апреля после интервью Фуркада-старшего "Матч ТВ", Пидручный оставил французским звездам биатлона большое послание в Instagram, в котором в резкой форме возмутился их действиями. Также Дмитрий сказал легендарную фразу нашего пограничника с острова Змеиный.

Мартен Фуркад

13-кратный чемпион мира Мартен Фуркад пришел в комментарий под публикацией Пидручного, заявив, что он якобы не при чем и не он раздавал интервью, а его брат.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее знаменитая белорусская биатлонистка Дарья Домрачева встала на защиту российских спортсменов, которые были отстранены различными международными организациями.

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