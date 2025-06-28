Российский фюрер очень хотел войти в историю, поэтому он и развязал эту позорную и кровавую войну с Украиной.

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Он был уверен, что быстро оккупирует Украину, потом бывшие союзные республики, сейчас независимые страны, потом будет шантажировать Европу и договариваться с США о сферах влияния.

Далее текст на языке оригинала.

Але все пішло не так, і замість "Київ за три доби", він ще атакує Покровськ біля 3-х років.

Що робити далі? Він не полководець, не політик, ні економіст, ні вчений – він просто сірий КДБешний щур.

А що роблять в таких структурах? Провокують, вбивають, крадуть, катують.

Що він і робив все своє нікчемне життя.

Але те, що він добився зараз з катуванням 35 млн українців, не знайти в аналогах історії людства.

Існує безліч різних видів тортур.

Вони можуть бути фізичними, як, наприклад, побиття та удари електрошокером. Вони можуть носити сексуальний характер, як, наприклад, згвалтування або сексуальне приниження. Вони можуть бути психологічними як, наприклад, тортури безсоння або утримання тривалий час в одиночній камері.

Згідно з міжнародним правом, тортури та інші види жорстокого поводження заборонені за будь-яких обставин. На міжнародному рівні вони заборонені вже багато десятиліть.

172 країни приєдналися до Міжнародного пакту про громадянські та політичні права, який забороняє тортури та інші форми жорстокого поводження, і 165 країн є учасниками Конвенції ООН проти катувань.

В основному тортури застосовуються в колоніях, в'язницях, загалом до обмеженого контингенту громадян.

Але кривавий маніяк Путін поставив рекорд. Ось уже три роки він свідомо катує весь багатомільйонний український народ.

Не дає йому спати, не дає йому жити, знищує його будинки, хоче позбавити його світла, газу води.

Він дійсно вже "вляпався" в історію, як і біснуватий Адольф, який влаштував геноцид єврейського народу та циган.

Кожну ніч шахеди, ракети атакують Україну.

Повітряні тривоги тривають всю ніч по 6-7 годин.

Українці не сплять ночами, бігають в бомбосховища. Особливо страждають жінки і діти. Звісно і чоловіки, яким треба йти на роботу після безсонної ночі.

Вже біля 2 років росіяни практикують таку новинку, що серед усіх дронів, чи крилатих ракет знаходяться 4-5 екземплярів, які не запрограмовані на якийсь цілі, і літають, як туристи, по країні, міняють курси, щоб продовжити час повітряної тривоги і не дати українцям вийти з бомбосховища чи заснути вдома.

Такі свідомі методи тортур, як тортури безсоння всього народу, повинні бути розслідувані міжнародною організацією Amnesty International, і Уповноважений з прав людини в Україні зобов'язаний звернутися до цієї організації з метою розслідування режимом Путіна тортур, що застосовуються до громадян України.

Два кривавих друзів, два ката.