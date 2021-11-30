Молодых украинских биатлонистов отправили на "перевоспитание", убрав с Кубка мира

Сборная Украины по биатлону полностью определилась с составом на второй этап Кубка мира, который пройдет со 2 по 5 декабря в шведском Эстерсунде – там же, где и стартовый этап. В нашей заявке произошли заметные изменения.

Старший тренер мужской сборной словак Юрай Санитра в комментарии сайту XSport сообщил, что молодые Денис Насыко и Андрей Доценко покинули основной состав и выступят теперь на Кубке IBU в норвежском Шушене. А возвращаются в команду опытный Артем Прима и Тарас Лесюк. Компанию в Эстерсунде им составят: Дмитрий Пидручный, Богдан Цымбал и Антон Дудченко.

Узнавайте, где смотреть 2-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций.

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Старший тренер женской команды словенец Урош Велепец рассказал, что Швецию покинули Катерина Бех и Ирина Петренко. Зато вернулась в основу Дарья Блашко.

Также получат шанс снова проявить себя Анастасия Меркушина и четыре наши олимпийские чемпионки: сестры Валя и Вита Семеренко, Елена Билосюк (Пидгрушная), Юлия Джима. Откроется второй этап в четверг, 2 декабря, двумя спринтерскими гонками.

Как сообщал OBOZREVATEL, Елена Пидгрушная выдала идеальную стрельбу в спринте 1-го этапа Кубка мира по биатлону.

В Швеции биaтлонист сборной России забыл палки и приехал 113-м на Кубке мира.