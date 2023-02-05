Где смотреть чемпионат мира по биатлону-2023. Расписание трансляций и календарь гонок

В среду, 8 февраля, в немецком городе Оберхоф стартует 56-й чемпионат мира по биатлону. В программе первенства семь дисциплин: спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, эстафета, смешанная эстафета, одиночная смешанная эстафета и масс-старт.

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Оберхоф известен своим чистым горным воздухом и лесными тропами. В этом месте, которое стало курортом еще в 19 веке, теперь находится немецкий центр зимних видов спорта, особенно биатлона, а также бобслея и скелетона. Село, в котором живет 1600 жителей, расположено на склоне горы, в глубине тюрингского леса.

Наша команда в Германии будет представлена следующим составом:

Окончательный состав Украины на ЧМ-2023 по биатлону

Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Денис Насыко, Артем Тищенко

Женщины: Елена Белосюк, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос, Любовь Кипяченкова, Дарья Блашко

В прямом эфире все гонки будут транслироваться на сайте "Суспильне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Полтава" и т.д.).

Кроме того, бесплатная трансляция запланирована на официальном сайте IBU.

Увидеть соревнования можно и на Евроспорт 1. Телеканал доступен на медиасервисе Megogo по подписке "Максимальная".

Чемпионат мира. Оберхоф, Германия

8 февраля, среда

15:45. Смешанная эстафета

10 февраля, пятница

15:30. Спринт, 10 км, мужчины

11 февраля, суббота

15:30. Спринт, 7.5 км, женщины

12 февраля, воскресенье

14:25. Гонка преследования, 12.5 км, мужчины

16:30. Гонка преследования, 10 км, женщины

14 февраля, вторник

15:30. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины

15 февраля, среда

15:30. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины

16 февраля, четверг

16:10. Смешанная эстафета

18 февраля, суббота

12:45. Эстафета, 4х6 км, женщины

16:00. Эстафета, 4х7.5 км, мужчины

19 февраля, воскресенье

13:30. Масс-старт, 12.5 км, женщины

16:15. Масс-старт, 15 км, мужчины

*время киевское

Как сообщал OBOZREVATEL, прошлый мундиаль проходил в 2021 году в словенской Поклюке. Тогда сборная Украины заняла 7-е место с одной бронзовой медалью.

Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Пидгрушная заняли третье место в эстафете

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