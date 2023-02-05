Где смотреть чемпионат мира по биатлону-2023. Расписание трансляций и календарь гонок
В среду, 8 февраля, в немецком городе Оберхоф стартует 56-й чемпионат мира по биатлону. В программе первенства семь дисциплин: спринт, гонка преследования, индивидуальная гонка, эстафета, смешанная эстафета, одиночная смешанная эстафета и масс-старт.
Оберхоф известен своим чистым горным воздухом и лесными тропами. В этом месте, которое стало курортом еще в 19 веке, теперь находится немецкий центр зимних видов спорта, особенно биатлона, а также бобслея и скелетона. Село, в котором живет 1600 жителей, расположено на склоне горы, в глубине тюрингского леса.
Наша команда в Германии будет представлена следующим составом:
Окончательный состав Украины на ЧМ-2023 по биатлону
Мужчины: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Денис Насыко, Артем Тищенко
Женщины: Елена Белосюк, Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос, Любовь Кипяченкова, Дарья Блашко
В прямом эфире все гонки будут транслироваться на сайте "Суспильне Спорт", а также на региональных телеканалах "Суспильного" ("Суспильне Киев", "Суспильне Полтава" и т.д.).
Кроме того, бесплатная трансляция запланирована на официальном сайте IBU.
Увидеть соревнования можно и на Евроспорт 1. Телеканал доступен на медиасервисе Megogo по подписке "Максимальная".
Чемпионат мира. Оберхоф, Германия
8 февраля, среда
15:45. Смешанная эстафета
10 февраля, пятница
15:30. Спринт, 10 км, мужчины
11 февраля, суббота
15:30. Спринт, 7.5 км, женщины
12 февраля, воскресенье
14:25. Гонка преследования, 12.5 км, мужчины
16:30. Гонка преследования, 10 км, женщины
14 февраля, вторник
15:30. Индивидуальная гонка, 15 км, женщины
15 февраля, среда
15:30. Индивидуальная гонка, 20 км, мужчины
16 февраля, четверг
16:10. Смешанная эстафета
18 февраля, суббота
12:45. Эстафета, 4х6 км, женщины
16:00. Эстафета, 4х7.5 км, мужчины
19 февраля, воскресенье
13:30. Масс-старт, 12.5 км, женщины
16:15. Масс-старт, 15 км, мужчины
*время киевское
Как сообщал OBOZREVATEL, прошлый мундиаль проходил в 2021 году в словенской Поклюке. Тогда сборная Украины заняла 7-е место с одной бронзовой медалью.
Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко и Елена Пидгрушная заняли третье место в эстафете
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