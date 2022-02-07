Украинки показали лучший результат сезона в индивидуальной гонке на ОИ-2022

Андрей Фоменко
Биатлон
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Украинки показали лучший результат сезона в индивидуальной гонке на ОИ-2022

Сразу две украинские биатлонистки оказались в верхней части итогового протокола индивидуальной гонки на 15 км на Олимпийских играх в Пекине. Киевлянка Юлия Джима порадовала высокой скоростью, но сделала два промаха и оказалась на 10-й позиции.

А при чистой стрельбе наша олимпийская чемпионка-2014 могла завоевать даже "золото". Ведь отставание от победительницы, немки Дениз Херрманн, составило 1 минуту 21,7 секунды. А за промах в "индивидуалке" к результату добавляют минуту.

Юлия Джима на Олимпиаде.
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Ирина Петренко (Варвинец) на четырех огневых рубежах закрыла все 20 мишеней (!), что удалось только еще одной спортсменке, но не слишком быстро бежала и расположилась на 11-й строчке. После финиша украинка сказала, что показала максимум на сегодняшний день, ведь она вернулась на трассу не так давно после болезни.

А вот опытная Валентина Семеренко сошла на третьем круге. Как рассказал тренер женской команды Урош Велепец, сумчанка нахваталась холодного воздуха, сбила дыхание и просто не смогла продолжать гонку.

Результаты женской "индивидуалки".

Дарья Блашко не вышла на старт, поскольку в воскресенье, 6 февраля, у нее диагностировали коронавирус.

Напомним, что на ОИ-2022 уже состоялась смешанная эстафета. Украина, которая была представлена Валентиной Семеренко, Юлией Джимой, Артемом Примой и Дмитрием Пидручным, заняла 13-е место.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская биатлонистка установила рекорд Олимпиад, едва выйдя на старт.

Призыв к вакцинации.
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