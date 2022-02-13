Украинский биатлонист отыграл 37 мест, стартовав последним в гонке Олимпиады-2022

Мужской гонкой преследование на 12,5 км продолжилась программа биатлонного турнира на Олимпиаде-2022 в Пекине. Сборная Украины была представлена Дмитрием Пидручным, Артемом Примой и Антоном Дудченко.

Дудченко продемонстрировал наибольший прогресс среди наших соотечественников. 25-летний сумчанин несмотря на 2 промаха, показал отличную скорость и смог отыграть 37 мест, по сравнению со стартом. В результате Антон завершил пасьют 23-м.

Видео дня

Пидручный уже на первых двух огневых рубежах "настрелял" три промаха, что отбросило его на 16-е место с отставанием большее чем в 2 минуты.

В стрельбе стоя Дмитрий проявил себя также не лучшим образом. В итоге 5 неточных выстрелов и финиш на 13-й позиции.

Артем Прима стал 18-м.

Последний круг ознаменовался драматичной развязкой, где победу добыл француз Кантен Фийон Майе, а российский биатлонист Эдуард Латыпов упустил серебряную медаль, отдав ее единственным промахом на 4-м огневом рубеже Тарьей Бе.

Как сообщал OBOZREVATEL, до сих пор наивысшим достижением Украины в биатлоне на Олимпийских играх-2022 остается 8-е место Юлии Джимы в женском спринте. Киевлянка великолепно провела свою гонку.

Следующим в программе биатлона на Играх-2022 запланирована мужская эстафета. Соревнование состоится во вторник, 15 февраля.

Биатлонисты будут стартовать в 11:00. Уже опубликовано расписание трансляций.

Накануне состоялся мужской спринт, где было установлено историческое достижение.

Напомним, что в 20-километровой индивидуальной гонке Пидручный с тремя неточными выстрелами занял лишь 18-е место.

Также OBOZREVATEL недавно рассказывал о главной болельщице Дмитрия – его жене Ольге Полещиковой.