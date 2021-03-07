Где смотреть 9-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций

С 11 по 14 марта состоится девятый этап Кубка мира по биатлону. Из-за карантинных ограничений, связанных с COVID-19, 9-й этап также пройдет в чешском городе Нове Место.

Мероприятие будет включать в себя четыре дисциплины: спринт, гонку преследования, смешанную и одиночную смешанную эстафеты.

Украинские болельщики смогу следить за своими фаворитами благодаря прямым телетрансляциям на "UA: Перший". Кроме того, популярнейшее зимнее соревнования можно будет увидеть на российских Eurosport и "МатчТВ", а также на "Беларусь 5".

11 марта

18:30, 10 км спринт, мужчины / UA:Перший, Беларусь 5, Eurosport, Матч ТВ

12 марта

18:30, 7.5 км спринт, женщины / UA:Перший, Беларусь 5, Eurosport, Матч ТВ

13 марта

15:45, 12.5 км гонка преследования, мужчины / UA:Перший, Беларусь 5, Eurosport, Матч ТВ

18:30, 10 км гонка преследования, женщины / UA:Перший, Беларусь 5, Eurosport, Матч ТВ

14 марта

11:25, 4x6 смешанная эстафета (W+M) / UA:Перший, Беларусь 5, Eurosport, Матч ТВ

14:45, одиночная смешанная эстафета (W+M) / UA:Перший, Беларусь 5, Eurosport, Матч ТВ

*время киевское

Состав сборной Украины:

Мужская сборная: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Тищенко.

Женская сборная: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Дарья Блашко, Валя Семеренко, Анастасия Меркушина.

Как сообщал OBOZREVATEL, на 8-й этапе Юлия Джима завоевала серебряную медаль в спринте.