Где смотреть 9-й этап Кубка мира по биатлону: расписание трансляций
С 11 по 14 марта состоится девятый этап Кубка мира по биатлону. Из-за карантинных ограничений, связанных с COVID-19, 9-й этап также пройдет в чешском городе Нове Место.
Мероприятие будет включать в себя четыре дисциплины: спринт, гонку преследования, смешанную и одиночную смешанную эстафеты.
Украинские болельщики смогу следить за своими фаворитами благодаря прямым телетрансляциям на "UA: Перший". Кроме того, популярнейшее зимнее соревнования можно будет увидеть на российских Eurosport и "МатчТВ", а также на "Беларусь 5".9-й этап. Нове Место, Чехия
11 марта
18:30, 10 км спринт, мужчины / UA:Перший, Беларусь 5, Eurosport, Матч ТВ
12 марта
18:30, 7.5 км спринт, женщины / UA:Перший, Беларусь 5, Eurosport, Матч ТВ
13 марта
15:45, 12.5 км гонка преследования, мужчины / UA:Перший, Беларусь 5, Eurosport, Матч ТВ
18:30, 10 км гонка преследования, женщины / UA:Перший, Беларусь 5, Eurosport, Матч ТВ
14 марта
11:25, 4x6 смешанная эстафета (W+M) / UA:Перший, Беларусь 5, Eurosport, Матч ТВ
14:45, одиночная смешанная эстафета (W+M) / UA:Перший, Беларусь 5, Eurosport, Матч ТВ
*время киевское
Состав сборной Украины:
Мужская сборная: Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Артем Тищенко.
Женская сборная: Юлия Джима, Елена Пидгрушная, Дарья Блашко, Валя Семеренко, Анастасия Меркушина.
Как сообщал OBOZREVATEL, на 8-й этапе Юлия Джима завоевала серебряную медаль в спринте.