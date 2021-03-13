Пидручный отыграл 12 позиций в гонке Кубка мира по биатлону

На 9-м этапе Кубка мира по биатлону состоялась мужская гонка преследования на 12,5 км.

После того, как тренерский штаб сборной Украины принял решение снять Артема Приму со старта, единственным представителем нашей страны стал Дмитрий Пидручный, финишировавший 23-м из 59 биатлонистов.

29-летний биатлонист начал гонку крайне неудачно, сделав три промаха на двух первых огневых рубежах. После этого Дмитрий расслабился, стал бежать в свое удовольствие и отметился двумя "баранками" на стойках. В итоге это позволило украинцу отыграть 12 мест в сравнении со стартом.

Победу в великолепном стиле добыл француз Кантен Фийон Майе. "Серебро" у Иоханнеса Тингнеса Бе. Еще один представитель Франции Эмильен Жаклен стал третьим.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Пидручный финишировал 35-м в спринте.

9-й этап Кубка мира проходит в чешском Нове-Место. Днем ранее украинская биатлонистка Юлия Джима стала пятой в спринтерской гонке