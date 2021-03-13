На Кубке мира по биатлону состоялась женская гонка преследования: результат Украины

Женской гонкой преследования на дистанции в 10 км в чешском Нове-Место продолжилась программа 9-го этапа Кубка мира по биатлону.

После высокого пятого места в спринте от Юлии Джимы, в этой гонке 30-летняя киевлянка не смогла продемонстрировать достойный результат (15-я позиция).

Критичными для украинской биатлонистки стали два промаха на второй стрельбе, что сразу отбросило ее за пределами первой десятки.

Таким же фатальным второй огневой рубеж стал для Анастасии Меркушиной, сделавшей три неточных выстрела. Всего у Насти было 7 промахов и итоговое 55-я позиция.

Относительно успешно провела соревнование Дарья Блашко. Экс-белоруска отметилась всего двумя неточными выстрелами за 4 стрельбы, финишировав 26-й.

Победу добыла норвежка Тирил Экхофф. На 37 секунд от нее отстала Динара Алимбекова. "Бронза" на счету Франциски Пройсс.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в мужском пасьюте Дмитрий Пидручный стал 23-м. Тренерский штаб сборной Украины снял со старта второго нашего спортсмена - Артема Приму.