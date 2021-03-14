Украина со штрафным кругом вошла в топ-5 смешанной эстафеты Кубка мира по биатлону

В чешском Нове-Место в рамках заключительного соревновательного дня 9-го этапа Кубка мира по биатлону состоялись смешанные эстафеты.

Украина, которая была представлена Дарьей Блашко, Юлией Джима, Артемом Прима и Дмитрием Пидручным, заняла пятое место.

Наша команда начала сражение неудачно. Блашко уже на первом огневом рубеже сделала 3 промаха, в итоге передав эстафету 9-й, отставая на 46 секунд. Джиме не только не удалось поднять сборную в число лидеров, но из-за ее штрафного круга отрыв вырос до 2 минут.

Благодаря провалу России и Чехии Прима смог подняться в пятерку, несмотря на то, что 2-минутный гандикап так и сохранился.

Судьба гонки был в руках Пидручного, и Дмитрий, отстрелявшись идеально на стойке, вывел сборную Украины в топ-5.

Как сообщал OBOZREVATEL, предыдущая смешанная эстафета Кубка мира по биатлону была на 5-м этапе. Тогда наша команда заняла 10-е место. Отметим, что накануне определилась обладательница Большого хрустального глобуса.