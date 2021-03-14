Дебютант сборной отправил Украину на штрафной круг на Кубке мира по биатлону

Одиночной смешанной эстафетой завершилась программа 9-го этапа Кубка мира по биатлону, проходившего с 11 по 14 марта в чешском Нове-Место.

Сборная Украины в составе Анастасии Меркушиной и Богдана Цымбала финишировала 10-й.

Наша соотечественница начала эстафету блестяще. Настя лишь по разу промахнулась, передав эстафету четвертой (+8,2). К сожалению Богдан, впервые принимавший участие в этой дисциплине на Кубке мира, не смог поддержать свою напарницу. 23-летний сумчанин после стрельбы стоя ушел на штрафной круг и лишил команду шансов на высокое место.

Оставшиеся два этапа стали формальность. Даже чистая стрельба не позволили подняться "сине-желтым" выше итоговой 10-й строчки.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколькими часами ранее состоялась классическая смешанная эстафета. Юлия Джима ушла на штрафной круг, в результате чего наша команда не смогла претендовать на высокие места. Несмотря на такой провал на втором этапе, в итоге "сине-желтые" финишировали пятыми.