Сборная Украины провально стартовала на этапе Кубка мира по биатлону

Мужской спринтерской гонкой на10 км в чешском городе Нове Место стартовал девятый этап Кубка мира по биатлону.

Наши соотечественники выступили неудачно. Лучшим из украинцев стал Дмитрий Пидручный, который с двумя промахами финишировал 35-м.

Остальные биатлонисты украинской сборной продемонстрировали крайне низкую скорость, которая не позволила им бороться даже за попадание в топ-30.

Артем Прима с чистой стрельбой завершил гонку лишь на 43-й строчке, отстав от победителя на 1 минуту 47 секунд.

Богдан Цымбал стал 86-м, Антон Дудченко – 87-м, а Артем Тищенко – 93-м из 103 спортсменов.

Победу в спринте праздновал француз Кантен Фийон Майе. Второе место у лидера сборной Норвегии Тарьей Бе. Третьим приехал Лукас Хофер (Италия).

Напомним, что прошлый этап тоже состоялся в Чехии и наши соотечественники там смогли взять единственную медаль. "Серебро" в спринте добыла Юлия Джима. В мужском спринте лучшим представителем сборной Украины стал Дмитрий Пидручный (15-я строчка).