Пидгрушная и Семеренко не побегут "индивидуалку" на Кубке мира по биатлону в Эстерсунде

Тренерский штаб женской сборной Украины определился с заявкой на индивидуальную гонку премьерного этапа Кубка мира по биатлону, который открывается в шведском Эстерсунде в субботу, 27 ноября. Самую длинную дистанцию (15 км) не побегут олимпийские чемпионки Елена Билосюк (Пидгрушная) и Вита Семеренко.

Об этом наставник наших девчат Урош Велепец рассказал "Суспільному". Тренеры решили поберечь опытных биатлонисток для воскресного спринта: "Они – не специалистки "индивидуалок". Также под вопросом участие Анастасии Меркушиной, столкнувшейся с проблемами с желудком.

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На каждую гонку "сине-желтые" могут выставлять по пять биатлонисток. Таким образом, на индивидуальную гонку с четырьмя огневыми рубежами готовят силы Юлия Джима, Ирина Петренко (Варвинец), Валентина Семеренко и Катерина Бех. Кстати, Катя уже пробежала спринт на Кубке IBU и немного еще испытывает боль в плече. Вероятно, к этому квартету присоединится и Меркушина, если будет хорошо себя чувствовать.

Первый старт в Эстерсунде начнется в субботу в 12:45 по киевскому времени. Мужская "индивидуалка" стартует в 16:00.

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