Чемпионка ОИ из РФ 'с интеллектом стиралки' заявила, что Европа готовы упрашивать россиян вернуться в мировой спорт

Чемпионка Олимпийских игр Пекина-2022 Вероника Степанова, интеллект которой болельщики сравнили со стиральной машинкой, выразила мнение, что западные страны якобы заинтересованы в скорейшем возвращении россиян в международные соревнования по лыжным гонкам. Представительница страны-агрессорки назвала противостояние всей Европы против РФ фактором, который популяризировал этот вид спорта.

Видео дня

Об этом Степанова, которая является ярой фанаткой диктатора Владимира Путина, с пафосом написала для официального сайта пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Она отметила, что европейцы якобы сильно потеряли в финансах из-за отстранения россиян от турниров.

"Денег нет, товар не продается. Одним из ответов стал разогрев интереса через "Европа против России". Были и более грандиозные медийные планы – как раз основанные на этом противостоянии "Восток против Запада". Поэтому сейчас многие люди в мировых лыжных гонках откровенно расстроены. Все их усилия, идеи накрылись без участия российских спортсменов. Была бы их воля – они бы завтра нас пригласили вернуться без всяких предварительных условий. Но не они решают, это очевидно всем", – заявила Степанова.

Ранее Степанова "проговорилась", зачем россияне крадут в Украине стиральные машинки. Также она поставила Европе условие, при котором "нам с ними по пути". Также лыжница пришла в восторг от "работы" российских пропагандистов, заявив, что "вся остальная пресса выглядит приветом из XX века".

Как сообщал OBOZREVATEL, Вероника Степанова повторила нарративы кремлевской пропаганды о том, что в Европе и США "становится меньше денег".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!