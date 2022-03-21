В России случайно проговорились о потерях армии Путина в Украине и назвали число убитых

В Минобороны Российской Федерации случайно проболтались о потерях оккупационной российской армии в Украине. После многодневных заявлений о том, что "потерь нет" и последующего заявления о том, что количество погибших оккупантов в Украине не превышает нескольких сотен, в "Комсомольской правде" со ссылкой на данные МО РФ заявили о почти 10 тысячах погибших.

Правда, спустя сутки после публикации цифры из статьи удалили и заявили о "взломе". Но пропавший фрагмент сохранился в кэше Google.

Вечером 20 марта на сайте российской "Комсомольской правды" появилась любопытная статья. Среди очередных "побед" в Украине, о которых российское высшее военно-политическое руководство ежедневно врет рядовым потребителям пропаганды и носителям "величия" во всех уголках РФ, там случайно упомянули о потерях, которые признают в российском Минобороны. Они, как уверяют в редакции КП, опровергают информацию украинского Генштаба о "якобы масштабных потерях ВС РФ на Украине".

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"Минобороны РФ опровергает информацию украинского Генштаба о якобы масштабных потерях ВС РФ на Украине. По данным Минобороны РФ, в ходе спецоперации на Украине ВС РФ потеряли убитыми 9861 человека, ранения получили 16153 человека", - написало издание.

Учитывая формулировки, 10 тысяч погибшими для России - вовсе не масштабные потери.

На смешной инцидент отреагировали в Офисе президента Украины.

"Российское искусство врать не помогает. Минобороны РФ было вынуждено официально признать, что в Украине погибло не 500 человек, а… 9861. Это много. Катастрофически много для российской пропаганды. И для российских матерей. И это только начало осознания их национальной катастрофы. Поэтому что в реальном мире погибших россиян почти вдвое больше", - заявил советник главы ОПУ Михаил Подоляк.

Он также акцентировал внимание на том, как в России пытаются исправить собственный промах и случайно произнесенную полуправду вместо обычной полной лжи.

"Официальный представитель МО РФ Конашенков все это озвучил в деталях на страницах российской "Комсомольской правды". Но почти сразу из самых честных пропагандистских соображений произошло редактирование статьи и вычленение фрагмента о массовой гибели военнослужащих РФ. Фрагмент "по данным Минобороны РФ, в Украине ВС РФ потеряли убитыми 9861 человек, ранения получили 16153 человека…" просто исчез. И правильно, зачем современной Океании знать хотя бы частичную правду", - отметил Подоляк.

А вот по информации журналиста Павла Казарина, информация с указанием количества ликвидированных оккупантов, которые признает даже РФ, провисела почти сутки. И только потом была удалена. Сейчас статья доступна уже без этого абзаца.

Впоследствии в КП заявили, что их сайт был взломан и они якобы не публиковали данные о потерях "второй армии мира" в противостоянии с "двадцать второй армией".

На сайте МО РФ информации о потерях не публиковали. После многодневного отрицания потерь в Украине вообще - когда счет ликвидированных в Украине рашистов уже шел на тысячи - в России нехотя заявили о примерно 500 погибших военнослужащих.

После этого о своих потерях в оккупационной армии умалчивали вообще, хотя некрологи в российских СМИ ежедневно появляются десятками.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что по состоянию на 21 марта потери России в войне против Украины составили 15 тыс. человек: уничтожены 498 танков и 121 вертолет.

И эти потери непременно будут значительно больше. Ведь только на знаменитом аэродроме в Чернобаевке под Херсоном сегодня украинские военные в седьмой раз накрыли огнем технику оккупантов.

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