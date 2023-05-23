Нет денег: чемпионка ОИ из РФ 'с интеллектом стиралки' заявила о 'стонах и жалобах' из Европы и США

Чемпионка Олимпийских игр Пекина-2022 Вероника Степанова, интеллект которой болельщики сравнили со стиральной машинкой, выдала нарративы кремлевской пропаганды о проблемах западных стран. 22-летняя лыжница поделилась информацией о том, что в американских и европейских сборных в ее виде спорта испытывают финансовые трудности.

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Об этом Степанова, которая является ярой фанаткой диктатора Владимира Путина, заявила в своей колонке на сайте пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Она отметила, что после отстранения российских спортсменов от международных турниров интерес к лыжам в мире якобы существенно упал.

"С кем ни поговори – все знают, что мы катимся куда‑то не туда. Я свою международную карьеру отсчитываю с января 2019‑го, с первого юниорского чемпионата мира. И все время слышу стоны и жалобы от иностранных друзей и партнеров (без кавычек, они и сейчас остаются таковыми). Все сводится к деньгам – их в Европе и США становится меньше у всех: федераций, команд, самих лыжников, производителей инвентаря. В одной хорошо мне знакомой европейской молодежной команде раньше было 10 человек, а сейчас 6. Раньше у них было 5-6 сборов в году, а теперь 2-3", – написала Z-патриотка.

Ранее Степанова "проговорилась", зачем россияне крадут в Украине стиральные машинки. Также она поставила Европе условие, при котором "нам с ними по пути". Также лыжница пришла в восторг от "работы" российских пропагандистов, заявив, что "вся остальная пресса выглядит приветом из XX века".

Как сообщал OBOZREVATEL, Вероника Степанова призвала Россию бежать подальше от западных стран, связав будущее своей страны с азиатским и арабским миром.

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