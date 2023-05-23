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Нет денег: чемпионка ОИ из РФ "с интеллектом стиралки" заявила о "стонах и жалобах" из Европы и США

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
12,0 т.
Нет денег: чемпионка ОИ из РФ 'с интеллектом стиралки' заявила о 'стонах и жалобах' из Европы и США

Чемпионка Олимпийских игр Пекина-2022 Вероника Степанова, интеллект которой болельщики сравнили со стиральной машинкой, выдала нарративы кремлевской пропаганды о проблемах западных стран. 22-летняя лыжница поделилась информацией о том, что в американских и европейских сборных в ее виде спорта испытывают финансовые трудности.

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Об этом Степанова, которая является ярой фанаткой диктатора Владимира Путина, заявила в своей колонке на сайте пропагандистского телеканала "Матч ТВ".  Она отметила, что после отстранения российских спортсменов от международных турниров интерес к лыжам в мире якобы существенно упал.

Нет денег: чемпионка ОИ из РФ "с интеллектом стиралки" заявила о "стонах и жалобах" из Европы и США
Путин и Степанова

"С кем ни поговори – все знают, что мы катимся куда‑то не туда. Я свою международную карьеру отсчитываю с января 2019‑го, с первого юниорского чемпионата мира. И все время слышу стоны и жалобы от иностранных друзей и партнеров (без кавычек, они и сейчас остаются таковыми). Все сводится к деньгам – их в Европе и США становится меньше у всех: федераций, команд, самих лыжников, производителей инвентаря. В одной хорошо мне знакомой европейской молодежной команде раньше было 10 человек, а сейчас 6. Раньше у них было 5-6 сборов в году, а теперь 2-3", – написала Z-патриотка.

Нет денег: чемпионка ОИ из РФ "с интеллектом стиралки" заявила о "стонах и жалобах" из Европы и США
Нет денег: чемпионка ОИ из РФ "с интеллектом стиралки" заявила о "стонах и жалобах" из Европы и США

Ранее Степанова "проговорилась", зачем россияне крадут в Украине стиральные машинки. Также она поставила Европе условие, при котором "нам с ними по пути". Также лыжница пришла в восторг от "работы" российских пропагандистов, заявив, что "вся остальная пресса выглядит приветом из XX века".

Нет денег: чемпионка ОИ из РФ "с интеллектом стиралки" заявила о "стонах и жалобах" из Европы и США

Как сообщал OBOZREVATEL, Вероника Степанова призвала Россию бежать подальше от западных стран, связав будущее своей страны с азиатским и арабским миром.

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