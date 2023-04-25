Чемпион мира из РФ заявил, что МОК должен 'еще раз хорошо подумать' над условиями допуска России

Чемпион мира по биатлону Антон Шипулин назвал неправильными условия допуска российских спортсменов к соревнованиям, которые ранее обнародовал Международный олимпийский комитет (МОК). Депутат Государственной думы выразил уверенность в том, что организации нужно пересмотреть свои рекомендации.

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Об этом Шипулин, которого после допингового скандала лишили "золота" Олимпиады в Сочи, заявил в интервью изданию "Спорт-Экспресс". Он отметил, что нынешние условия якобы направлены на то, чтобы его соотечественники сами отказывались от участия на ОИ-2024 в Париже.

"Конечно, это плохо, неправильно. Мы лишь недавно были в положении, когда нас лишали флага и гимна. А сейчас и вовсе выдвигают условия, по сути, чтобы мы сами отказались ехать на Олимпийские игры. Надеюсь, что МОК еще раз хорошо подумает и не станет загонять нас в такие жесткие рамки", – сказал Шипулин.

Напомним, МОК рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта. Представители страны-агрессора также не должны поддерживать войну в Украине.

В ответ Международная федерация баскетбола (ФИБА) не заявила Россию на отбор к Олимпиаде-2024, а также отстранила сборную РФ от чемпионата Европы - 2025.

Как сообщал OBOZREVATEL, МОК выпустил новое заявление о бойкоте Украиной соревнований, на которые допустят спортсменов из России и Беларуси. А двукратная чемпионка по керлингу Анастасия Брызгалова назвала издевательством над россиянами требования МОК.

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