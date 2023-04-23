"Украинское правительство зашло далеко". В МОК заявили, что "для них это слишком", раскритиковав решение нашей страны

Директор программы МОК "Олимпийская солидарность" и глава по связям с Национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод раскритиковал решение правительства Украины. По словам британца, это зашло "слишком далеко".

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В прошлом месяце Исполком МОК рекомендовал международным федерациям вернуть спортсменов из России и Беларуси на мировую спортивную арену в нейтральном статусе, если они не поддерживают вторжение в Украину и не связаны с вооруженными силами. Этот шаг вынудил украинское правительство выпустить указ, в котором от атлетов требуется бойкотировать те отборочные соревнования на Олимпийские игры-2024, где соревнуются россияне.

"Украинское правительство зашло так далеко, что запретили своим спортсменам участвовать в соревнованиях, в которых могут быть нейтральные спортсмены с российским или белорусским паспортом. Они также пригрозили прекратить финансирование этих спортсменов, если они это сделают. Очевидно, что для нас это слишком, потому что главная роль во всех дискуссиях должна принадлежать спортсменам", - цитирует чиновника insidethegames.biz.

В МОК считают, что решения любых правительств, будь то правительства Украины, правительства России или любого другого, не должны влиять на возможности спортсменов получить доступ к международным соревнованиям или финансированию.

"Это неудачная ситуация, в котором мы находимся в данный момент. Несомненно, Исполнительному комитету МОК придется снова обсудить происходящее", - добавил глава по связям с НОК.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 апреля глава МОК раскритиковал решение Украины не допускать украинских спортсменов к участию в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года в Париже, если им придется соревноваться с россиянами.

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