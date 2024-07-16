Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Васюкова выступила с безумным по своему смыслу заявлением о том, что в ее виде спорта Россия не проиграла бы даже пришельцам. По словам ведущей "Матч ТВ", на Олимпийских играх в Париже представительниц страны-агрессорки лишили законных золотых медалей, отстранив от соревнований.

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Об этом Васюкова сказала в эфире пропагандистского телеканала, на котором работает. Победительница Игр-2000 в Сиднее отметила, что в синхронном плавание якобы ни одна страна не способна достичь уровня России. При этом стоит отметить, что все победы сборной РФ обеспечивали ручные судьи.

"То, что сборная России абсолютный лидер и до сих пор продолжает быть лидером – это безоговорочный факт. Мне кажется, даже если бы у нас проводились не Олимпийские игры, а какой‑то чемпионат Вселенной и привлекали на соревнования инопланетян, сборная России все равно бы выигрывала, потому что это такой уровень недосягаемый! Ни одна страна, ни одна команда, даже Китай, не сравнится. Россия – это же глыба, которую свергнуть просто невозможно!" – в патриотичном угаре отметила Васюкова.

До этого олимпийская чемпионка Ирина Роднина выдала феерический бред о том, что в мировом спорте "не могут жить" без России.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия впервые за 40 лет не будет транслировать Олимпийские игры, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

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