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"Свергнуть невозможно!" Чемпионка ОИ из РФ заявила, что Россия выиграла бы чемпионат Вселенной у инопланетян

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
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'Свергнуть невозможно!' Чемпионка ОИ из РФ заявила, что Россия выиграла бы чемпионат Вселенной у инопланетян

Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Ольга Васюкова выступила с безумным по своему смыслу заявлением о том, что в ее виде спорта Россия не проиграла бы даже пришельцам. По словам ведущей "Матч ТВ", на Олимпийских играх в Париже представительниц страны-агрессорки лишили законных золотых медалей, отстранив от соревнований.

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Об этом Васюкова сказала в эфире пропагандистского телеканала, на котором работает. Победительница Игр-2000 в Сиднее отметила, что в синхронном плавание якобы ни одна страна не способна достичь уровня России. При этом стоит отметить, что все победы сборной РФ обеспечивали ручные судьи.

"Свергнуть невозможно!" Чемпионка ОИ из РФ заявила, что Россия выиграла бы чемпионат Вселенной у инопланетян
Федина Савчук медаль

"То, что сборная России абсолютный лидер и до сих пор продолжает быть лидером – это безоговорочный факт. Мне кажется, даже если бы у нас проводились не Олимпийские игры, а какой‑то чемпионат Вселенной и привлекали на соревнования инопланетян, сборная России все равно бы выигрывала, потому что это такой уровень недосягаемый! Ни одна страна, ни одна команда, даже Китай, не сравнится. Россия – это же глыба, которую свергнуть просто невозможно!" – в патриотичном угаре отметила Васюкова.

"Свергнуть невозможно!" Чемпионка ОИ из РФ заявила, что Россия выиграла бы чемпионат Вселенной у инопланетян
"Свергнуть невозможно!" Чемпионка ОИ из РФ заявила, что Россия выиграла бы чемпионат Вселенной у инопланетян

До этого олимпийская чемпионка Ирина Роднина выдала феерический бред о том, что в мировом спорте "не могут жить" без России.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия впервые за 40 лет не будет транслировать Олимпийские игры, которые пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.

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