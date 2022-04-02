Все страны отказались играть против сборной России в квалификации чемпионата мира-2023 по баскетболу

Национальная команда Италии по баскетболу не выйдет на площадку в поединке против сборной России в отборе на чемпионата мира 2023 года. Матч запланирован на 1 июля в Италии.

Президент Олимпийского комитета Италии Джованни Малаго заявил, что на 100 процентов поддерживает решение Федерации. Подобное решение также приняли Нидерланды и Исландия, которые выступают вместе в Россией в группе H.

1 марта Международная федерация баскетбола (ФИБА) приняла решение временно отстранить сборную РФ от участия в соревнованиях. Наказание будет действовать лишь до середины мая.

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Дальнейшая судьба России решится на дополнительном совете Федерации после того, как будет проведена новая оценка ситуации в Украине.

"Нам очень жаль, что ФИБА сделала такой выбор, мы его не понимаем. А как же ФИФА, которая выбивала команды с утра до вечера? МОК был предельно ясен, только баскетбол и биатлон не последовали указаниям", – заявил Малаго.

В первом круге квалификации россияне уже сыграли три матча, все выиграв.

Как сообщал OBOZREVATEL 28 февраля российские футбольные клубы и национальная сборная РФ были отстранены от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за вторжения в Украину.

8 марта Международная федерация футбола (ФИФА) присудила сборной России техническое поражение в стыковом матче на чемпионат мира-2022 против команды Польши, который должен был состоятся 24 марта.

В тоже время конгресс ФИФА в Дохе не стал рассматривать вопрос с исключением или приостановке членства России в организации. Кроме того, было принято решение о присвоении русскому статуса официального языка ФИФА.

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