ФИБА отстранила все сборные и клубы из России от всех турниров

Международная федерация баскетбола (ФИБА) отстранила от любых соревнований все мужские российские клубы и сборные команды из России. Запрет коснулся также женских и юношеских команд представителей баскетбола 3х3 и судей из Российской Федерации, говорится на сайте федерации.

Баскетболисты из России не сыграют в квалификации на чемпионат мира. Также россияне пропустят мужской чемпионат Европы и женский Кубок мира.

Сообщается, что ограничения действуют до дальнейшего уведомления. Следующее заседание совета ФИБА запланировано на 25 марта.

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В комментариях болельщики из РФ не смогли сдержать эмоций, комментируя ситуацию с этим видом спорта у себя в стране. Россияне винят во всем Путина, с сарказмом благодаря его за "победу".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне все российские футбольные клубы и национальная сборная были отстранены от всех соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА из-за нападения на Украину. ​

​Международная Федерация футбола (ФИФА) накануне начала с того, что лишила команду РФ флага и гимна, а также разрешила проводить свои домашние матчи лишь на нейтральных полях и без зрителей. ​

​В интернете русские фанаты в ярости комментируют действия своего президента, который развязал войну в Украине из-за чего последовали жесточайщие санкции от всего мира.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале "специальной военной операции на Донбассе".

Сразу после его обращения начали греметь взрывы в разных городах Украины. Очевидцы публиковали видео из разных уголков вдоль границы от Луганска до Житомира.

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