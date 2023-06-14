В российском баскетболе призвали забыть о возвращении в Европу

Российские баскетбольные клубы могут не рассчитывать на скорое возвращение в международные турниры, в том числе в самое престижное континентальное соревнование – Евролигу. Кроме того, что руководство лиги осудило вторжение РФ в Украину, существуют и проблемы с логистикой.

Видео дня

Об этом в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" заявил президент московского ЦСКА Андрей Ватутин. Он высмеял тех, кто верит в скорое снятие санкций с представителей страны-агрессора, отметив, что места россиян в Евролиге уже заняты другими командами.

"В текущих геополитических реалиях возвращение российских команд в Евролигу не представляется возможным. Ни в каком виде. Даже на нейтральных площадках. Те, кто надеется на скорый возврат, пребывают попросту вне сегодняшней повестки дня. Плюсом к политике идут сложности с перелетами, оплатой отелей, получением виз, гарантиями безопасности и так далее. Следует понимать еще один момент. "Российские" места в турнире уже заняты. Пока временно, но тот же "Монако" претендует на долгосрочную лицензию, "Партизан" собирает 15‑тысячные аншлаги и также стремится к длительным отношениям с Евролигой. Помимо этого, руководство турнира активно интересуется рынками Лондона, Парижа, Дубая…" – сказал Ватутин.

Ранее женский баскетбольный клуб "Платов" из Ростова-на-Дону обратился к ЧВК "Вагнер" с предложением стать их спонсором. В ответ террористы заявили, что у них много других проблем.

Как сообщал OBOZREVATEL, исполнительный комитет ФИБА-Европа принял единогласное решение не допускать российскую и беларускую национальные сборные к участию в квалификации Евробаскета-2025.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!