'Нужно больше ада!' В России женский баскетбольный клуб попросил ЧВК 'Вагнер' стать их спонсором

Женский баскетбольный клуб "Платов" из Ростова-на-Дону обратился к ЧВК "Вагнер" с предложением стать их спонсором, говорится в Telegram-канале Baza. Сообщается, что ради этого команда, которой руководит участник войны в Украине, даже готова сменить название, в частности взять название "Вагнер".

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БК "Платов" сам вышел на Пригожина с просьбой стать техническим и генеральным спонсором клуба. Сейчас, по данным "Базы", этот вопрос находится на стадии обсуждения, но официального ответа от ЧВК пока не поступало.

На такой шаг руководство "Платова" пошло в том числе из-за долгов — за прошлый год их накопилось на 760 тысяч рублей (около 10 000 долларов). Кроме того, БК хочет расшириться и начать тренировать детей на территории Донецка и Луганска.

С "Вагнером" связан и президент клуба Валентин Макогонов, который участвовал в "СВО" и во время боев потерял руку. После этого он получил награду от Минобороны и медаль за отвагу ЧВК.

При этом о сумме планируемой сделки речи пока не идет. Сейчас представители БК "Платов" ждут реакции "Вагнера" и встречи с Пригожиным.

В комментариях российские болельщики с возмущением восприняли подобную новость.

"Нужно больше ада, еще больше!", "О спорт, ты - война", "Куда мы катимся", "умом Россию не понять. страна где ЧВК вне закона, они спонсируют клуб и набирают работников в федеральных тюрьмах", - пишут юзеры.

Как сообщал OBOZREVATEL, несколько дней назад в России мужчина с шевроном ЧВК "Вагнер" изнасиловал двух школьниц, перед этим угрожая их взорвать.

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