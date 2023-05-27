ЧВК 'Вагнер' заявила, что у нее 'огромное количество других проблем', отказавшись спонсировать клуб в РФ

Частная военная копания "Вагнер" заявила, что не собирается спонсировать женский баскетбольный клуба "Платов" из Ростова-на-Дону. Таким образом Пригожин отреагировал на информацию о том, что команда, которой руководит участник войны в Украине Валентин Макогонов, даже готова сменить название, в частности взять название "Вагнер".

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"В настоящий момент писем от женской баскетбольной команды "Платов" мы не получали. Программа спонсорства спортивных команд у нас отсутствует. К сожалению, у нас на сегодня огромное количество других проблем", – говорится в заявлении пресс-службы ЧВК.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 мая якобы "Платов" сам вышел на Пригожина с просьбой стать техническим и генеральным спонсором клуба.

На такой шаг руководство "Платова" пошло в том числе из-за долгов — за прошлый год их накопилось на 760 тысяч рублей (около 10 000 долларов). Кроме того, БК хочет расшириться и начать тренировать детей на территории Донецка и Луганска.

Отметим, что несколько дней назад в России мужчина с шевроном ЧВК "Вагнер" изнасиловал двух школьниц, перед этим угрожая их взорвать.

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