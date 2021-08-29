Украинец Михайлюк подписал контракт с клубом НБА

Атакующий защитник сборной Украины по баскетболу Святослав Михайлюк подписал двухлетний контракт с клубом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Торонто Рапторс", сообщает в Twitter инсайдер Yahoo! Sports Шамс Чаранья.

По информации СМИ в соглашении прописано, что второй сезон будет опцией игрока.

В подписании контракта с 24-летним воспитанником школы "Черкаських Мавп" были заинтересованы несколько команд из НБА, в том числе "Детройт Пистонс", "Кливленд Кавальерс" и "Лос-Анджелес Лейкерс".

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Святослав прошлый сезон заканчивал в "Оклахома-Сити", куда был обменен из "Детройт Пистонс". "Моторы" обменяли игрока нашей сборной на атакующего защитника Хамиду Диалло.

Михайлюк набирал в среднем в карьере 10,3 очка и 3,0 подбора в 30 матчах за "Тандер", показав точность 43,8% с игры и 33,6% из-за дуги.

Изначально Михайлюк был ограниченно свободным агентом, но стал неограниченным, когда "Оклахома-Сити" отозвала его квалификационное предложение в начале августа .

Михайлюк начинал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех поединках.

В 2013-м Святослав впервые сыграл за сборную Украины до 16 лет, а в 2014-м – за взрослую национальную команду. В 2016-м его признали самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки".

В 2014 году Михайлюк принял приглашение из США и начал выступать за университетскую команду "Канзас Джейхокс".

Яркая игра помогла ему подписать контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" по итогам драфта 2018 года. Через год украинца обменяли в "Детройт".

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 марта Михайлюк установил рекорд карьеры по результативным передачам в матче НБА против "Шарлотт Хорнетс", но это не помогло его команде победить (102:105).