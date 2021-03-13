Украинец Михайлюк перешел в новый клуб НБА

Клуб национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Детройт" обменяет украинского форварда Святослава Михайлюка в "Оклахому", сообщает ФБУ.

Эту же информацию подтвердил в своем Twitter инсайдер Эдриан Воджнаровски.

23-летний воспитанник школы "Черкаських Мавп" станет участником сделки, в результате которой "моторы" получает атакующего защитника Хамиду Диалло и драфт-пик 2-го раунда 2027 года.

Михайлюк, у которого истекает срок контракта, за текущий сезон заработает 1,7 миллиона долларов. В среднем наш соотечественник набирает 6,9 очка и собирает 2,1 подбора.

У Диалло заканчивается контракт, но Детройт собирается заключить с ним соглашение в межсезонье. В Тандер атакующий защитник не смог выдержать конкуренцию с Лугенцом Дорт. Этим летом Михайлюк также станет ограниченно свободным агентом. Операцию провели генеральный менеджер Тандер Сэм Прести и его бывший помощник Трой Уивер, который сейчас руководит баскетбольными операциями Пистонс.

Михайлюк начинал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех поединках. В 2013-м Святослав впервые сыграл за сборную Украины до 16 лет, а в 2014-м – за взрослую национальную команду. В 2016-м его признали самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки".

В 2014 году Михайлюк принял приглашение из США и начал выступать за университетскую команду "Канзас Джейхокс". Яркая игра помогла ему подписать контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" по итогам драфта 2018 года. Через год украинца обменяли в "Детройт", который сейчас хочет продлить контракт с нашим соотечественником.

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 марта Михайлюк установил рекорд карьеры по результативным передачам в матче НБА против "Шарлотт Хорнетс", но это не помогло его команде победить (102:105).