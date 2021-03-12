Михайлюк установил рекорд карьеры в матче НБА

Украинский защитник "Детройт Пистонс" Святослав Михайлюк установил рекорд карьеры по результативным передачам в матче НБА против "Шарлотт Хорнетс", но это не помогло его команде победить (102:105).

Воспитанник школы "Черкаських Мавп" провел на площадке 26 минут. За это время он набрал 11 очков (1/1 двухочковых, 3/10 трехочковых), рекордные 8 ассистов (в марте 2020 года против "Юты Джаз" было 6), 4 подбора, 2 перехвата, а также 2 персональных замечания и 1 потерю.

Для его команды поражение стало уже 27-м в 37 матчах регулярного сезона. "Пистонс" замыкают таблицу Восточной конференции.

"Шарлотт" – "Детройт" 105:102 (30:22, 18:17, 25:33, 32:30)

"Шарлотт": Вашингтон (20 + 9 подборов), Розир (17), Хэйворд (17), Зеллер (15 + 7 подборов), Болл (7 + 9 передач + 5 потерь) – старт; Монк (9), Грэм (7 + 6 передач), Бриджес (6 + 8 подборов), Коди Мартин (5), Бийомбо (2).

"Детройт": Грант (32 + 8 подборов), Бей (14), Михайлюк (11 + 8 передач), Пламли (9 + 8 подборов + 5 потерь), Райт (5) – старт; Джош Джексон (9), Стюарт (7 + 8 подборов), Смит (6), Эллингтон (5), Макгрудер (4), Думбуя (0), Ли (0).

Напомним, что Михайлюк начинал карьеру в детской и юношеской командах "Черкаських Мавп". В сезоне 2012/13 он дебютировал в украинской Суперлиге, приняв участие в трех поединках. В 2013-м Святослав впервые сыграл за сборную Украины до 16 лет, а в 2014-м – за взрослую национальную команду. В 2016-м его признали самым результативным и успешным баскетболистом "молодежки".

В 2014 году Михайлюк принял приглашение из США и начал выступать за университетскую команду "Канзас Джейхокс". Яркая игра помогла ему подписать контракт с "Лос-Анджелес Лейкерс" по итогам драфта 2018 года. Через год украинца обменяли в "Детройт", который сейчас хочет продлить контракт с нашим соотечественником.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее отличная игра Михайлюка помогла его команде победить финалистов НБА-2019 "Торонто Рэпторс".