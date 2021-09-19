Сборные Украины U-17 вышли в полуфинал Евробаскета 3х3

Женская сборная Украины U-17 по баскетболу вышла в полуфинал чемпионата Европы 3х3, который проходит в Лиссабоне, Португалия. В воскресенье, 19 сентября, Александра Семенчук, Катерина Чикаодири Дике, Карина Панчук и Анастасия Венжик обыграла сборную Нидерландов – 13:9.

Почин девушек подержали и парни. Ростислав Кабанов, Владислав Семерич, Марк Чорногрицкий, Александр Орешин в драматичной битве одолели Беларусь (18:17).

Матч Украина - Беларусь начался под диктовку наших парней. Они уверенно держали мяч, работали на подборе и точно атаковали. Особенно отметился Черногрицкий, забросив сверхдальний бросок.

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К середине поединка беларусы смогли выровнять ситуацию, сравняв счет - 9:9. Но дальний бросок и точный проход под кольцо, вновь вернул "желто-синим" преимущество.

В конце игры украинцы сбились на неточные дальние броски, чем воспользовался соперник. За минуту до конца табло показывало 17:14 в нашу пользу, когда сверх дальний Мелашевского свел преимущество к минимуму, а за 21 секунду беларусы сравняли счет.

Оставшиеся 12 секунд владение было у белорусов, но те забить не смогли, а Чорногрицкий с сиреной принес Украине победу.

В женском матче в начале баскетболистки грешили неточными бросками. Нидерланды сделали акцент на двухочковых атаках, в то время как наши баскетболистки старались забросить мяч с ближней дистанции.

Начиная с третьей минуты нидерландки сместили акцент атак ближе к кольцу, что сразу принесло результаты.

Украина пропустила несколько острых атак, оказавшись в роли догоняющей - 4:6. В эти минуты удачно сыграла Катерина Чикаодири Дике, которая и передачу точную отдала и подбор взяла и набрала необходимые очки. За три минуты счет был 10:8 в нашу пользу.

Разрыв мог бы быть большим, если б украинки реализовали все свои броски из-под кольца. Концовка прошла в напряженной борьбе, где заключительные 4 очка "желто-синие" набрали со штрафных

В 1/2 финала украинки сыграют с немками. Начало в 20:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне украинки в первом матче группового этапа обыграли команду Австрии – 16:6, что обеспечило ей выход в четвертьфинал. Во втором матче дня Украина уступила сборной России 15:16.

Двумя днями ранее мужская сборная Украины U-17 победила команду России во втором матче группового этапа чемпионата Европы 3х3 в Португалии – 21:9.

Отметим, что продолжается продажа билетов на Суперкубок Украины по баскетболу 2021 года.