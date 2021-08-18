Стартовала продажа билетов на Суперкубок Украины-2021 по баскетболу: стали известны подробности

Стартовала продажа билетов на матч за Суперкубок Украины 2021 года по баскетболу, который начнется 22 сентября в 18:30 в киевском Дворце спорта. В поединке за трофей сойдутся "Будивельник" и "Прометей".

Как сообщается на официальном сайте Федерации баскетбола Украины (ФБУ), билеты можно купить, перейдя по ссылке. Сейчас на них действуют акционные цены, которые варьируются от 70 до 450 гривен. Ближе к началу матча они подорожают.

Отметим, что в 2020 году розыгрыш Суперкубка Украины был отменен из-за пандемии коронавируса. Вместо этого матча команды вели борьбу за победу в Кубке страны.

До этого обладателями трофея становились "Днепр", который обыграл "Черкаських Мавп" в 2018 году, и "Химик" в 2019-м.

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Напомним, что в 2021 году столичный "Будивельник" стал обладателем Кубка Украины, а "Прометей" – чемпионом страны. В финальной серии клуб из Каменского разгромил "Запорожье", не дав соперникам выиграть ни одного матча.

Как сообщал OBOZREVATEL, ФБУ ввела новое правило, которое касается лимита на легионеров. Оно вступит в силу с сезона 2021/22 и будет действовать в мужской и женской Суперлигах, а также в Кубке Украины.