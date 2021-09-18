Женская сборная Украины U-17 вышла в четвертьфинал Евробаскета 3х3

Женская сборная Украины U-17 по баскетболу успешно стартовала на чемпионате Европы 3х3, который проходит в Лиссабоне, Португалия. В субботу, 18 сентября, Александра Семенчук, Катерина Чикаодири Дике, Карина Панчук и Анастасия Венжик в первом матче группового этапа обыграли команду Австрии – 16:6, что обеспечило ей выход в четвертьфинал.

Несколькими часами ранее австрийки проиграли россиянкам (11:21) и лишили себе возможности подняться выше третьего места в группе B.

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Матч Украины против Австрии начался в невысоком темпе. Обе сборные допускали много ошибок в нападении, что негативно сказывалось на результативности.

Команды в среднем набирали по очку в минуту.

В середине игры класс украинок начал сказываться и с помощью сольных проходов "желто-синие" стали уходить в отрыв. За 3 минуты до конца счет был 10:6.

Австрия попыталась дальними бросками сократить отставание, но плотная оборона украинской сборной этого сделать не позволила.

В 21:55 подопечные Дениса Спиридонова сыграют свой второй поединок на континентальном первенстве против России.

В этом матче определится с какого места Украина выйдет в плей-офф.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне мужская сборная Украины U-17 победила команду России во втором матче группового этапа чемпионата Европы 3х3 в Португалии – 21:9 и вышла в четвертьфинал турнира.

Отметим, что продолжается продажа билетов на Суперкубок Украины по баскетболу 2021 года.