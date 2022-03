Журнал Time впервые выйдет с обложкой на украинском языке

Одно из старейших изданий в США и мире – авторитетный американский еженедельный журнал Time впервые выйдет в печать с обложкой на украинском языке. При этом его главной темой станет статья о президенте Украины Владимире Зеленском и том, как он защищал свою страну и объединил весь мир.

Конечно, не без отдельного упоминания об отважных героях-украинцах, борющихся с оккупантами. Выход номера ожидается 14 марта, однако в сети уже показали, как он будет выглядеть – в упомянутом материале, который тоже доступен на сайте издания (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Так, в привычной красной рамке на черном фоне обложки Time разместили сине-желтую картинку – флаг Украины. На последней – надпись на украинском: "Жизнь победит смерть, а мир – тьму". Внизу добавлено: "Владимир Зеленский и герои Украины".

Статьей выпуска будет материал How Volodymyr Zelensky Defended Ukraine and United the World ("Как Владимир Зеленский защищал Украину и объединил мир").

В нем журналист Саймон Шустер описывает трансформацию украинского лидера как президента, а также анализирует его действия после нападения России.

"Зеленский не только сплотил собственных людей в защиту своей нации, вдохновляя их бросать коктейли Молотова в российские военные машины и препятствовать танкам. Он также активизировал мировые демократии способами, которые еще неделю назад казались немыслимыми", – делится мнениями автор публикации.

Напомним, что впервые президент Украины попал на обложку этого авторитетного издания в 2019 году. В номере от 16 декабря было его фото с заголовком: "Человек посередине. Украинский президент Владимир Зеленский пойман в ловушку между Путиным и Трампом".

В итоговой версии за 2019 год на страницах Time снова появилась статья о Зеленском.

А 2 февраля 2022 года журнал вышел с обложкой, на которой был изображен украинский военный, который идет по блиндажу в маскировочном зимнем костюме. Главная статья номера была посвящена истории российско-украинской войны.

