В Греции местные коммунисты напали на акцию украинской диаспоры к годовщине Голодоморов. Видео

В субботу, 23 ноября, в греческом городе Мандра (пригород Афин) украинское сообщество устроило демонстрацию, чтобы почтить память жертв Голодоморов. На участников, среди которых были женщины и дети, напали местные коммунисты.

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Об этом сообщили на официальном сайте украинской диаспоры в Греции. "Во время мероприятия произошли провокативные действия группы активистов с использованием флагов и символики Коммунистической партии Греции", – говорится в заявлении.

За этим нападением стоят местные организации Коммунистической партии Греции и Коммунистической молодежи Греции. Они утверждают, что их действия были "антивоенной и антиимпериалистической интервенцией" ответ на "попытку фальсификации истории и антикоммунизма". Коммунисты цинично утверждали, что при СССР народы России и Украины якобы жили мирно, свергнув капитализм. Это заявление сразу же подхватили российские пропагандистские СМИ.

Нападавшие перекрыли доступ к памятнику Шевченко, выкрикивали оскорбления, угрозы и предпринимали агрессивные действия. Вследствие нападения коммунистов пострадал дипломат посольства Украины.

"Атмосфера страха и хаоса воцарилась там, где должна была звучать молитва", – отметил украинский священник, комментируя событие.

На официальной странице посольства Украины в Греции обнародовали заявление, в котором требуют расследовать нападение на акцию, которую проводили украинцы в городе Мандра. В нем же они подтвердили, что от действий нападавших физически пострадал присутствовавший на мероприятии украинский дипломат.

Посольство выразило протест по поводу "агрессивных действий и провокаций по поводу участников акции украинской общины", отметив, что нападавшими были члены Коммунистической партии Греции.

"Призываем органы общественного порядка Греции немедленно расследовать инцидент и нести ответственность перед несовершеннолетними. Необходимо обеспечить права людей и общин, которые чтят память об исторических трагедиях, чтобы они не боялись издевательств или насилия", – говорится в заявлении.

Следует отметить, что, несмотря на значительные усилия украинской общины, Греция до сих пор не признала Голодомор геноцидом украинского народа. Это разъясняется многолетним влиянием массивной российской пропаганды.

Как сообщал OBOZ.UA, тысячи жителей Киева в субботу, 23 ноября, пришли к памятнику Девочки с колосками в центре города, чтобы зажечь свечи и возложить цветы. Так в столице почтили память миллионов людей, ставших жертвами Голодомора 1932–1933 годов и массовых искусственных голодов 1921–1923 и 1946–1947 годов.

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