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В Греции местные коммунисты напали на акцию украинской диаспоры к годовщине Голодоморов. Видео

София Закревская
Мир
3 минуты
348
В Греции местные коммунисты напали на акцию украинской диаспоры к годовщине Голодоморов. Видео

В субботу, 23 ноября, в греческом городе Мандра (пригород Афин) украинское сообщество устроило демонстрацию, чтобы почтить память жертв Голодоморов. На участников, среди которых были женщины и дети, напали местные коммунисты.

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Об этом сообщили на официальном сайте украинской диаспоры в Греции. "Во время мероприятия произошли провокативные действия группы активистов с использованием флагов и символики Коммунистической партии Греции", – говорится в заявлении.

За этим нападением стоят местные организации Коммунистической партии Греции и Коммунистической молодежи Греции. Они утверждают, что их действия были "антивоенной и антиимпериалистической интервенцией" ответ на "попытку фальсификации истории и антикоммунизма". Коммунисты цинично утверждали, что при СССР народы России и Украины якобы жили мирно, свергнув капитализм. Это заявление сразу же подхватили российские пропагандистские СМИ.

Нападавшие перекрыли доступ к памятнику Шевченко, выкрикивали оскорбления, угрозы и предпринимали агрессивные действия. Вследствие нападения коммунистов пострадал дипломат посольства Украины.

"Атмосфера страха и хаоса воцарилась там, где должна была звучать молитва", – отметил украинский священник, комментируя событие.

В Греции местные коммунисты напали на акцию украинской диаспоры к годовщине Голодоморов. Видео
В Греции местные коммунисты напали на акцию украинской диаспоры к годовщине Голодоморов. Видео

На официальной странице посольства Украины в Греции обнародовали заявление, в котором требуют расследовать нападение на акцию, которую проводили украинцы в городе Мандра. В нем же они подтвердили, что от действий нападавших физически пострадал присутствовавший на мероприятии украинский дипломат.

Посольство выразило протест по поводу "агрессивных действий и провокаций по поводу участников акции украинской общины", отметив, что нападавшими были члены Коммунистической партии Греции.

"Призываем органы общественного порядка Греции немедленно расследовать инцидент и нести ответственность перед несовершеннолетними. Необходимо обеспечить права людей и общин, которые чтят память об исторических трагедиях, чтобы они не боялись издевательств или насилия", – говорится в заявлении.

Следует отметить, что, несмотря на значительные усилия украинской общины, Греция до сих пор не признала Голодомор геноцидом украинского народа. Это разъясняется многолетним влиянием массивной российской пропаганды.

В Греции местные коммунисты напали на акцию украинской диаспоры к годовщине Голодоморов. Видео

Как сообщал OBOZ.UA, тысячи жителей Киева в субботу, 23 ноября, пришли к памятнику Девочки с колосками в центре города, чтобы зажечь свечи и возложить цветы. Так в столице почтили память миллионов людей, ставших жертвами Голодомора 1932–1933 годов и массовых искусственных голодов 1921–1923 и 1946–1947 годов.

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