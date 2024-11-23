'Ты понимаешь, что теряешь? Это же Москва!' Роман Ясиновский – о жизни в России, а также работе таксистом и певчим в церковном хоре Киева

Популярный актер Роман Ясиновский – жених Мотри в народном сериале "Поймать Кайдаша", защитник Донецкого аэропорта с позывным "Гид" в "Киборгах", один из опришков в "Довбуше". Эти роли артиста очень хорошо известны зрителям.

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В интервью OBOZ.UA Роман Ясиновский рассказал, что, несмотря на успешную актерскую карьеру, успевает проявлять свои таланты в других сферах – например, более 20 лет поет в церковном хоре одного из киевских монастырей. А также признался, что не стесняется деятельности, которая, казалось бы, не присуща творческой натуре: во время пандемии артист развозил почту, а сейчас время от времени работает таксистом.

– Роман, каким был для вас страшный день – 24 февраля 2022 года?

– Я не имел какого-либо конкретного плана в случае вторжения, потому что до последнего не верил, что такое возможно. Не собирал тревожный чемодан, не закупал впрок продукты. Купил, помню, фонарик, вот и все, кажется. Накануне ночью подрабатывал водителем такси. Под утро приехал на вызов, забирал пассажирку, которая работает на радио и направлялась на Крещатик, 26. Она сообщила мне, что началась война. А после сразу был заказ из дорогого ресторана, я вез домой стриптизерш (ну, по крайней мере, мне так показалось). Я сказал, что началась война, они не поверили, даже посмеялись.

А потом им на телефоны стали приходить сообщения. Сразу стихли в машине. А когда остановились, вылетели сломя голову и побежали в свой дом. Я направился домой, забрал свою девушку, решили ехать на запад Украины. А через два дня, оставив ее там, уже был в Киеве, начал волонтерить – занимался эвакуацией людей, возил машины.

– В одном из своих интервью вы рассказывали, что в свое время вас приглашали на съемки в Россию.

– Я должен был работать там довольно продолжительное время, кажется, в 2009 году. Дело в том, что я неплохо пою и успешно прошел отбор в мюзикл – не вспомню сейчас его названия, потому что это было давно. Кастинг в Украине проводился сначала в Доме кино, затем – в Театре оперетты. А потом уже я должен был ехать на согласительную встречу в Москву. Но не смог, потому что у меня на тот день был назначен спектакль в театре. Я попросил перенести разговор на другой день. Объяснил, что нет замены, потому что парень, игравший эту роль во втором составе, заболел. А мне: "Ты понимаешь, что теряешь? Это же Москва! Ты практически утвержден на одну из главных ролей!". Говорю: "Я не могу бросить, имею ответственность". Услышал в ответ: "Или едешь или нет". Я не поехал.

Между тем в России был очень много раз, когда работал с Владом Троицким (основатель первого в Украине независимого театра "Дах", основатель и художественный руководитель групп DakhaBrakha, фрик-кабаре Dakh Daughters, президент международного фестиваля Гогольfest. – Ред.). Мы с театром "Дах" очень часто ездили туда на гастроли. И не только в Москву, объездили многие города. Даже проводился фестиваль Гогольfest в Санкт-Петербурге.

И знаете, у меня всегда были неоднозначные впечатления от России. Никогда не было к русским отношения как к каким-то братьям, как нам вселяли в сознание. Все время – очень настороженно. Даже сейчас помню картинку, как ездят люди в московском метро. С опущенными головами, какие-то постоянно загнанные – как из фильма ужасов.

Вспоминаю, в 2012 году мы с театром "Дах" имели многомесячные гастроли в Швейцарии, впоследствии – во Франции. А потом вернулись на время в Киев и поехали с выступлениями в российский Абакан. И у меня после увиденного в европейских городах произошел просто взрыв мозга, когда наблюдал жизнь русской глубинки. Показалось, что вернулся лет на 50 назад. Организаторы гастролей хотели нас как-то развлечь и предложили поездку к местной знаменитости – шаману. Два часа везли в зловонном "пазике". Подвели к какому-то ряженому человечку, который под нос что-то речитативом проворчал, два раза дохнул огнем – ну цирк и только.

Еще у меня был один опыт столкновения с российской действительностью год спустя. Я очень уверенно чувствую себя за рулем, имею открытую категорию на грузовик. И на одном из продакшнов попросили быть ответственным за перевозку декораций в Казахстан – так мы проехали транзитом половину России. Где-то возле Тулы есть место с очень резким поворотом. И ни одного указателя! Если ты не знаешь о повороте, то можно просто уехать в лес. А там обрыв, где уже стоят больше десятка крестов по погибшим. Но выводов никто не делает – дорожных знаков никаких. Для меня Россия всегда была страной, которую "умом не понять". Ездил туда, потому что платили – и все. Но после 2013 года ни разу не был.

– До полномасштабного вторжения вы, как и многие другие актеры, снимались в проектах, где были российские артисты. С кем-то из них дружили?

– Да, у меня были друзья, которые приезжали сюда и говорили: "Киев – это любовь, город, где чувствуется запах свободы". Я слышал это много раз. Но когда началась война, они промолчали и спокойно продолжили работать в России. Знаете, что я тогда понял? Большинство из них – это сц*куны. Хороших россиян там не стоит искать, у меня поведение только одного знакомого актера вызывало уважение. Это Артур Смольянинов. Он единственный, кто очень жестко высказывается против войны. Поэтому потерял все и должен был уехать из РФ в Европу, где пришлось начинать жизнь фактически с нуля. Но он остался человеком.

– В военной драме "Киборги", посвященной воинам, защищавшим Донецкий аэропорт в 2014 году, ваш герой – полностью русскоговорящий. Необычно видеть в таком амплуа актера, который родом из Тернополя.

– Когда приехал в Киев, я вообще не знал русского языка. В первый год не поступил в театральный институт им. Карпенко-Карого, но успешно сдал экзамены в эстрадно-цирковой колледж на актера кукольного театра. И там мне в ультимативной форме заявляли, что если не начну писать конспекты на русском, не буду заниматься в этом заведении. Пришлось учить, и потом я довольно неплохо владел русским. Сейчас не знаю – давно не разговаривал.

– Правда ли, что было время, когда вы хотели уйти из профессии?

– Я по сути и ушел. В 2012 году у меня родилась дочь, впоследствии мы расстались с женой (актрисой Викторией Литвиненко, которая сейчас замужем за коллегой Сергеем Стрельниковым. – Ред.). И мне нужна была постоянная работа, чтобы содержать ребенка. Пошел работать на телевидение. И не думаю, что в этом что-то необычное. Более того, я не понимаю коллег, которые заявляют: "Я – актер, как могу заниматься чем-то другим?" Считаю, что мужчина должен уметь все. Во время пандемии работал водителем почтовой службы. Съемок не было, деньги быстро тратились, позвонил другу, у которого есть транспортная компания. Он помог устроиться в компанию по международным перевозкам. Я вот сейчас, например, порой продолжаю таксовать.

– Вас узнают пассажиры?

– Бывает такое. Говорят: "Вы так похожи на одного актера". "Все так считают", – отвечаю. Иногда начинаю импровизировать – меняю голос, интонации. Ну вроде бы это не я. А иногда откровенно признаюсь: да, артист. Просят сфотографироваться – не отказываю. Недавно была смешная ситуация: девушка, садившаяся в авто в компании друзей, увидев меня, принялась громко восторженно кричать. Смеюсь: "Тихо-тихо".

Но такие случаи бывают не так часто, потому что обычно езжу в шапке, в капюшоне каком-нибудь. Конечно, работаю ради денег, но это еще очень интересно – сколько историй мне пришлось услышать, вы себе даже не представляете. Очень часто люди невероятно открываются в пути, особенно когда это какие-то долгие поездки. На одну из историй даже уже пишется короткометражка знакомым драматургом, которому описал интересную встречу.

– В прошлых интервью вы рассказывали, что много лет поете в церковном хоре. Сейчас тоже?

– Да, в столичном церковном хоре греко-католической церкви в монастыре св. Василия Великого на Вознесенском спуске. А что тут удивительного? Я пою в церкви с детства. Окончил Тернопольское музыкальное училище по специальности "вокалист, дирижер хора". Сколько лет занимаюсь этим в Киеве? Больше двадцати. Коллектив меняется, из тех, что были с самого начала, осталось четыре человека. Работа оплачивается, но этот заработок обычно отдаю на благотворительность. Например, уезжая домой, бросаю в церковный ящик. Или присоединяюсь к какому-нибудь сбору на фронт.

– Как вспоминаете работу в сериале "Поймать Кайдаша", где сыграли одну из ролей?

– Я безгранично благодарен Наталье Ворожбит, которая поверила в меня, дала возможность попробовать. Это один из самых лучших периодов в моей творческой жизни. Сам проект – это исключительно о любви. Знаете, когда люди встречаются, чтобы творить что-нибудь прекрасное. Интересная история, как я знакомился со сценарием. Ехал в тот вечер в Одессу играть спектакль. И мне прислали тексты для пробы и 12 серий картины. Думаю: "Почитаю одну серию и лягу спать". Что вы думаете? Я прочел все! И только приехал в Одессу, сразу написал агенту, что очень хочу попасть в этот сериал. Наталья пишет просто поразительно – человек стопроцентно на своем месте.

– Поклонники сериала, пожалуй, часто и вас спрашивают о продолжении кино.

– Как бы я ни хотел, его не будет. Насколько мне известно, в какой-то период жизни Наташа была готова написать продолжение. Но, к сожалению, этого не произошло. Вспоминая эту прекрасную картину, хочу признаться, что меня обижало, что ее выпускали на телевидении сразу по две серии и в очень позднее время. А едва ли не в один период с ней шел сериал с российскими актерами, который транслировали по одной серии и в самое классное время. Меня это так возмущало! Но надо сказать, что "Кайдашей" все равно смотрели, у него были безумные рейтинги.

И я бы очень хотел, чтобы картина имела продолжение. Мне кажется, что у меня там очень хорошая роль – все идет на развитие. Еще можно рассказывать и рассказывать о герое. Если взять Кайдашей, то у них все вроде бы ясно – почти точки стоят. А у меня – большие тире или запятые (улыбается).

– Ваш родной брат долгое время проживает в США, там живет и двоюродная сестра. У вас никогда не возникало мыслей эмигрировать за границу?

– У меня еще и хороший друг живет в Канаде, как раз сегодня с ним общались. Несколько лет назад мне предложили интересный проект во Франции. Из театра (актер служит в столичном Театре им. Франко. – Ред.) отпустили с условием, что буду приезжать играть свой репертуар. Было тяжело: заканчивал репетицию во Франции, садился в самолет ночью или рано утром и мчался в Украину. Играл спектакль в Киеве – и снова назад. А потом мне предложили остаться там – на хорошей зарплате, пообещали дочери место в интересной школе. Это было уже после февраля 2022 года. Я отказался.

В этом контексте часто вспоминаю слова Богдана Сильвестровича Ступки в его известном видео: "Я люблю Украину": "Мне повезло: я видел мир, но дыхание у меня перехватывает от спокойного величия Днепра", "Люблю Украину, и, надеюсь, вы ее тоже любите". Эти фразы постоянно звучат в моей голове. Хотя признаюсь, что некоторые знакомые искренне удивлялись тому, что я не принял предложение. Но понимаете: я чувствую себя частью украинской нации. Вот серьезно: прямо физически ощущаю. Верю, что мы сможем все изменить, хотя будет тяжело, и еще не одно испытание придется пережить. Очень больно было сегодня смотреть видео из Одессы после ракетного удара (речь идет об обстреле 18 ноября. – Ред.) – ужасная трагедия. Но знаете, что резануло? Мужчина, который снимал эти страшные кадры, разговаривал по-русски, еще и "косил" под московский акцент.

Друзья, российские атаки будут продолжаться, пока здесь будет русский язык. Пока мы будем предполагать, что "россияне не виноваты, это все Путин". Извините, Путин сидит в самолетах, которые запускают ракеты по Украине? Путин убивал людей в Буче? Это делали и делают конкретные россияне. И если раньше они могли отвертеться, что их вывезли на военные учения, то сейчас, когда большая война идет уже третий год, кто поверит в то, что они не знают, для чего едут сюда? Они прекрасно владеют информацией, что будут делать в Украине. Это изверги.

Но у меня нет к ним ненависти, потому что это животное чувство. Имею друга, который сейчас находится на фронте. Он часто повторяет фразу: "Если бы я ненавидел, давно бы уже умер". Надо оставаться спокойным, не распыляться на эмоции. Как говорит этот мой товарищ: "Я их убиваю, потому что это работа. Они пришли на мою землю, чтобы уничтожить меня". Но я понимаю и тех людей, душа которых переполнена ненавистью. Я не терял так много, как некоторые из них.

И я не хочу утверждать, что моя самая заветная мечта сейчас, чтобы в Украине наступил мир, потому что это очень отвлеченно. Я за победу Украины, потому что это будет справедливо. Но я против высказывания, что нужно поставить россиян на колени. Их нужно поставить на свое место – в стойло. Хочется, чтобы эта страна распалась вдребезги. И народы, которых они уже поработили, поняли, что живут на своих землях, а не в гостях у русской империи.

– Если вам придет повестка, как поступите?

– Если нужно будет пойти в армию, пойду, я готов. До начала февраля у меня бронь от театра. Как будет дальше – время покажет. В любом случае убегать никуда не собираюсь. И даже немного обижаюсь, когда собираю кучу документов для разрешения выехать за границу со спектаклями. Я ведь не просто еду зарабатывать, там на самом деле платят небольшие средства. Основная цель поездок – мы получаем площадки, на которых можем говорить о том, что происходит в Украине. А возвращаясь домой, имею возможность привезти какую-нибудь машину или что-нибудь другое в помощь фронту. И постоянно это делаю.

– Какие у вас отношения с бывшей женой – известной актрисой Викторией Литвиненко ("Врач за призванием", "Первые ласточки", "На линии жизни")?

– У нас дочь, которую воспитываем вместе, поэтому отношения очень хорошие, мы друзья. Я вообще считаю, что между родными людьми самое важное – диалог. И любовь – это тоже очень важно. Как вы думаете, если бы Путин умел любить, он начал бы эту войну? Да нет, конечно. А самое страшное, на мой взгляд, это безразличие. И очень жаль, что его очень много сейчас в мире. И даже у нас, в Украине. Видели, с какими надписями выпускают вещи: "Мне по*уй", "Как-то будет" и т.д.? А кончается, хочу предостеречь, это все всегда одним: "Какая разница?" Так не должно быть.

С Викторией мы постоянно на связи, в диалоге – не через силу, а благодаря уважению и любви друг к другу. Любовь – это услышать, понять. Варвара живет и со мной, и с мамой. Так сложилось, что моя квартира сейчас находится ближе к школе, где учится дочь, чем жилье Виктории. Поэтому в будни дочь со мной, а на выходные, каникулы – с семьей мамы. Когда я снимаюсь, Виктория забирает ее к себе. И у нас нет такого, что кто-то больше с дочерью, кто-то меньше. Мы оба – ответственные родители.

С Варварой у меня прекрасные отношения. Я стараюсь не относиться к ней как к ребенку, потому что она в свои 12 лет уже достаточно сформированная личность. И если в ее раннем детстве мог как-то разозлиться, накричать (считаю исключительно из-за своей слабости), то сейчас хочу с гордостью сказать, что лет восемь ни разу не повысил на ребенка голос. Мы постоянно разговариваем, стараемся слышать друг друга.

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