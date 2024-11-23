'Мы чествуем миллионов жертв голодоморов': Зеленский призвал украинцев зажечь свечи памяти. Фото

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев почтить память жертв голодоморов, приобщившись к общенациональной минуте молчания, и зажечь свечи памяти. По словам главы государства, украинский народ стремились уничтожить, замучить и покорить, но не смогли.

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Соответствующее заявление Зеленский обнародовал в официальном Telegram-канале в субботу, 23 ноября, в День памяти жертв голодоморов. Он отметил, что в истории Украины есть страницы, которые больно вспоминать, но невозможно забыть.

"Преступления, которые доказывают: жестокость и циничность тиранов не имеют предела. И еще не придумано слов, чтобы в полной мере описать ту боль, которую пережили украинцы. В 1921, 1922, 1923 годах. В 1946-м и 1947-м. И в самые страшные 1932-1933 годы Голодомора-геноцида", – написал президент.

Он добавил, что вследствие Голодомора погибли мужчины, женщины, дети – миллионы невинных и замученных, миллионы предков украинцев, которых тоталитарный режим СССР "толкнул в объятия голодной смерти".

"Цинично, жестоко, целенаправленно. За то, что они украинцы. Как можно стремиться стереть целый народ? Как можно отбирать у людей последнее: последние продукты, последние средства к существованию, последнюю надежду на жизнь? Это невозможно понять. Но есть то, что мы точно знаем. Нас стремились уничтожить, замучить, покорить. Не смогли", – заявил Зеленский.

По словам президента, от украинского народа хотели скрыть правду и замолчать страшные преступления навсегда – но тоже не смогли. Также не смогли запутать, обмануть украинцев и сделать так, "чтобы мы сомневались, не помнили, а потому простили им".

Каждый год в конце ноября с глубокой скорбью и великим почтением Украина чтит память миллионов жертв жертв голодоморов.

"Сегодня, как и всегда, ровно в 16 часов мы зажжем свечи памяти. Пока мы зажигаем этот огонь, не погаснет воспоминание о них. Пусть тепло от миллионов свечей памяти согреет миллионы их душ. Вечная память им всем!" – говорится в сообщении Зеленского.

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