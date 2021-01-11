Зеленский решил доказать себе и украинцам, что локдаун работает: что поручил Кабмину

Президент Владимир Зеленский дал задание правительству как можно быстрее провести детальную коммуникацию с общественностью по карантину, введенному в Украине с 8 по 24 января из-за пандемии коронавируса, чтобы объяснить все ограничения.

Такое поручение было озвучено на традиционном совещании по предотвращению COVID-19, пишет пресс-служба Офиса президента. Оно состоялось при участии чиновников, представителей правоохранительных органов и членов Совета нацбезопасности и обороны.

Что хочет доказать Зеленский

По его словам, подробная презентация ограничений даст бизнесу понимание, как он может работать в карантин, а также позволит избежать недоразумений между властью и людьми.

Кабмин подыграл

При этом премьер-министр Денис Шмыгаль отчитался о ситуации с заражением и о состоянии дел в медицинской сфере. Так, он утверждает, что летальность в Украине составляет якобы лишь 1,8%, тогда как в мире этот показатель – 2,14%.

Он также говорил о том, что ограничение в Украине значительно мягче, чем локдауны в европейских странах.

По словам чиновника, нынешний карантин разрабатывался на основе карантина выходного дня, который действовал в Украине в декабре.

"Мы позволили всем работать в течение праздников, все предприниматели имели возможность заработать. Все санитарно-эпидемиологические службы, Министерство здравоохранения и мировой опыт показывают, что после праздников обязательно наступает рост заражений, поэтому сейчас внедрение строгих норм карантина является очень правильным решением и позволит избежать катастрофы", – сказал Шмыгаль.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов объяснил, почему жесткий локдаун в Украине ввели именно с 8 до 24 января. По его словам, этот период совпадает с инкубационным периодом COVID-19 среди заразившихся на новогодние праздники в стране.

Инкубационный период продолжительностью 14 дней как раз придется на время действия локдауну, уточнил он.

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