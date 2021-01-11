Зеленский решил доказать себе и украинцам, что локдаун работает: что поручил Кабмину
Президент Владимир Зеленский дал задание правительству как можно быстрее провести детальную коммуникацию с общественностью по карантину, введенному в Украине с 8 по 24 января из-за пандемии коронавируса, чтобы объяснить все ограничения.
Такое поручение было озвучено на традиционном совещании по предотвращению COVID-19, пишет пресс-служба Офиса президента. Оно состоялось при участии чиновников, представителей правоохранительных органов и членов Совета нацбезопасности и обороны.
Что хочет доказать Зеленский
По его словам, подробная презентация ограничений даст бизнесу понимание, как он может работать в карантин, а также позволит избежать недоразумений между властью и людьми.
Кабмин подыграл
При этом премьер-министр Денис Шмыгаль отчитался о ситуации с заражением и о состоянии дел в медицинской сфере. Так, он утверждает, что летальность в Украине составляет якобы лишь 1,8%, тогда как в мире этот показатель – 2,14%.
Он также говорил о том, что ограничение в Украине значительно мягче, чем локдауны в европейских странах.
По словам чиновника, нынешний карантин разрабатывался на основе карантина выходного дня, который действовал в Украине в декабре.
"Мы позволили всем работать в течение праздников, все предприниматели имели возможность заработать. Все санитарно-эпидемиологические службы, Министерство здравоохранения и мировой опыт показывают, что после праздников обязательно наступает рост заражений, поэтому сейчас внедрение строгих норм карантина является очень правильным решением и позволит избежать катастрофы", – сказал Шмыгаль.
Ранее глава Минздрава Максим Степанов объяснил, почему жесткий локдаун в Украине ввели именно с 8 до 24 января. По его словам, этот период совпадает с инкубационным периодом COVID-19 среди заразившихся на новогодние праздники в стране.
Инкубационный период продолжительностью 14 дней как раз придется на время действия локдауну, уточнил он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 января в Украине начался усиленный карантин. Он будет действовать до 24 января включительно.
В первый день ограничений супермаркеты заклеили лентами запрещенные товары, ссылаясь на постановление Кабмина.
Украинцы возмутились тем, что под запрет попали носки, мусорные пакеты, лампочки, батарейки и тому подобное.
Главный санитарный врач Виктор Ляшко объяснил, почему в Украине запретили продавать непродовольственные товары при локдауне.
Степанов также уточнил запрет на продажу батареек, носков и других товаров.