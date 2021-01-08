У МОЗ пояснили, чому не можна продавати шкарпетки в магазинах і де купити батарейки

Господарські, дитячі товари, а також одяг і взуття не є предметами першої необхідності, тому їх заборонили продавати в магазинах під час локдауну в Україні. Однак їх можна купити в кіосках.

З таким поясненням виступили в Міністерстві охорони здоров'я, повідомляється на сайті уряду. За словами головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, раніше люди їздили в супермаркети виключно за такими товарами, а не продуктами харчування.

"Через це збільшувалася мобільність, порушуючи тим самим принцип карантину. До того ж це було порушенням конкурентних умов між різними формами торгівлі, і страждали саме спеціалізовані магазини" – зазначив Ляшко.

Зі свого боку міністр охорони здоров'я Максим Степанов зауважив, що в кіосках обмежень на продаж таких товарів немає

"Постанова не передбачає припинення такої діяльності, тому з кіосків можна торгувати і кави, і сигаретами, і батарейками", – сказав він, уточнивши, що ризики інфікування на відкритому повітрі значно менші, ніж в приміщенні.

Також заборона не поширюється на продаж тютюнових виробів в супермаркетах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 8 по 24 січня діє локдаун. У перший день карантинних обмежень супермаркети заклеїли стрічками заборонені товари на полицях, посилаючись на постанову Кабінету міністрів. Користувачі обурені тим, що під забороною опинилися шкарпетки, сміттєві пакети, лампочки, батарейки, свічки та інші непродовольчі товари.