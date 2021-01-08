Українські супермаркети заклеїли стрічками "заборонку" на період локдауну. Фото

У п'ятницю, 8 січня, в Україні почався зимовий локдаун. Для того щоб зупинити коронавірус, чиновники придумали заборонити продаж низки товарів у супермаркетах до 24 січня. У перший день жорсткого карантину українці "підірвали" соціальні мережі своїм обуренням.

Супермаркети заклеїли стрічками "заборонку" на полицях, посилаючись на постанову Кабінету міністрів. Користувачі обурені тим, що під забороною опинилися шкарпетки, сміттєві пакети, лампочки, батарейки, свічки та інші непродовольчі товари (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Як видно на фото, опублікованих у мережі, супермаркети не прибрали товари з торгових залів. Замість цього огородили деякі полиці стрічками, повісили попередження і ввели доставку заборонених позицій.

"Зайти в один магазин за продуктами і попутно там купити блокнот і шкарпетки не можна, а піти в салон краси можна... де логіка",

"У мене згоріла розетка і тепер, б***ь, я повинна сидіти без світла, тому що я не можу піти і просто купити нову. Локдаун же, мать вашу. Така маячня, боже..."

"Ось це взагалі маячня, в чому проблема продавати ті ж батарейки? Ну це обмеження явно не має ніякого стосунку до запобігання зараження... аби щось заборонити зайвий раз",

"Кричу. Мийний засіб можна. Освіжувач повітря не можна",

"Ох і дегроди. А якщо у мене вдома лампочка перегорить, мені що, в темряві сидіти?" – пишуть українці в коментарях.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні в останній день перед зимовим локдауном, 7 січня, люди влаштували масові гуляння. Українці пішли розважитися в торгові центри країни.