Зеленський провів нараду щодо локдауну: що доручив Кабміну

Президент Володимир Зеленський дав завдання уряду якнайшвидше провести детальну комунікацію з громадськістю щодо карантинних обмежень, запроваджених в Україні з 8 до 24 січня через пандемію коронавірусу, щоб пояснити всі обмеження.

Про це глава держави сказав на традиційній нараді щодо запобігання COVID-19, пише пресслужба Офісу президента. Вона відбулася за участю урядовців, представників правоохоронних органів та членів Ради нацбезпеки оборони.

Детальна презентація обмежень дасть бізнесу розуміння, як він може працювати під час карантину, а також дозволить уникнути непорозумінь між владою і людьми, вважає глава держави.

На нараді прем’єр-міністр Денис Шмигаль детально розповів про ситуацію із зараженням і про стан справ у медичній сфері. За його інформацією, летальність в Україні становить лише 1,8%, тоді як у світі цей показник – 2,14%.

Він також повідомив, що обмеження в Україні значно м’якші, ніж локдауни в європейських країнах.

За словами урядовця, нинішній карантин розроблявся на основі карантину вихідного дня, який діяв в Україні в грудні.

"Ми дозволили всім працювати впродовж свят, усі підприємці мали можливість заробити. Усі санітарно-епідеміологічні служби, Міністерство охорони здоров’я і світовий досвід показують, що після свят обов’язково настає зростання заражень, тому зараз впровадження суворіших норм карантину є дуже правильним рішенням і дасть змогу уникнути катастрофи", – сказав Шмигаль.

Раніше глава МОЗ Максим Степанов пояснив, чому жорсткий локдаун в Україні ввели саме з 8 до 24 січня. За його словами, цей період збігається з інкубаційним періодом COVID-19 серед тих, хто заразився на новорічні свята у країні.

Інкубаційний період тривалістю 14 днів якраз припаде на час дії локдауну, уточнив він.

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