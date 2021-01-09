У МОЗ пояснили заборону на продаж батарейок, шкарпеток та інших товарів

Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов прокоментував заборону реалізації певних категорій товарів у період посилених карантинних обмежень.

Як сказав він на брифінгу, COVID-19 не розповсюджується активніше на іграшках, шкарпетках чи батарейках, порівняно з кормами для тварин чи насінням. Логіка тут зовсім в іншому і грунтується на законах епідеміології (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Наприклад, є супермаркет, у ньому є товари на будь-який смак і будь-яку потребу, і є 100 людей, яким треба придбати різні товари. 20 людей підуть у супермаркет, аби придбати їжу, ще 20 підуть, щоб придбати засоби гігієни, наступні 20 підуть у супермаркет, щоб купити посуд чи предмети побутової техніки, а інші – аби придбати одяг, батарейки, шкарпетки", – припустив Степанов.

За його словами, якщо заборонити реалізацію певних товарів у приміщенні магазину, то люди, яким вони необхідні, замовлять їх через інтернет-магазин і не будуть контактувати з іншими, збільшуючи небезпеку інфікуватися.

"Тобто зі 100 людей, які могли бути в супермаркеті і контактувати між собою, в супермаркеті буде лише 40. Імовірність того, що вони інфікуються або інфікують оточуючих, зменшується просто в рази", – наголосив глава МОЗ.

Він також навів приклад, що люди, які хочуть купити дитині іграшку і не мають потреби йти по продукти харчування, не підуть по неї в супермаркет, а дочекаються завершення карантину або замовлять товар через інтернет.

Степанов наголосив, що сигарети і батарейки можна купити в кіосках, роботу яких не заборонено, оскільки вони не проводять приймання відвідувачів.

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