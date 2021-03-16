Южный циклон принесет в Украину дожди и похолодание: появился новый прогноз погоды
В среду, 17 марта, Украина окажется в зоне влияния южного циклона, который принесет с собой дожди и мокрый снег. Кроме того, погода ухудшится из-за похолодания.
Об этом предупредила на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. Она уточнила, что циклон и его атмосферные фронты захватят в свою влажную облачность большую часть областей. Единственная часть страны, где будет сухо, – это север.
Температура воздуха в Украине, по прогнозу Диденко, 17 марта начнет постепенно снижаться: на севере, западе, в большинстве центральных областей ожидается +1...+5 градусов.
Тем временем на юге, юго-востоке, а также в Кропивницком и Днепре с районами сохранится более теплая погода – в течение дня +5...+11 градусов.
В Киеве 17 марта облачно, но существенных осадков не предусматривается (за исключением отдельных районов). Дневная температура воздуха будет колебаться в пределах +4...+5 градусов.
"До конца недели будет холодно, а вот потепление придет ориентировочно накануне Всемирного дня метеоролога, 22-23 марта!" – предупредила синоптик.
Как сообщал OBOZREVATEL:
ведущий синоптик Укргидрометцентра Роман Мурмыло уточнил, что из-за циклона осадки в Украине начнутся 16-17 марта, а холодать начнет с 18 марта.
Кроме того, в Укргидрометцентре предупредили о сильном ветре в южных и юго-восточных областях – его скорость будет достигать 15-20 м/с.
Между тем Винницкую и Черкасскую области окутает туман, а Карпаты, Львовскую, Ивано-Франковскую и Черновицкую области – метели.