Минфин США предоставил временное разрешение странам на приобретение российской нефти, которая сейчас находится в море, заявил глава ведомства Скотт Бессент.

Он подчеркнул, что "эта ограниченная краткосрочная мера применяется только к нефти, которая уже находится в пути, и не принесёт значительной финансовой выгоды российскому правительству". Лицензия, выданная США, будет действовать до полуночи 11 апреля по вашингтонскому времени.

К сожалению, администрация США пошла по самому очевидному для себя пути, пытаясь остановить рост цен на нефть, несущий электоральные риски для неё самой. Однако ослабление санкционного давления лишь усилит у Путина ощущение собственной безнаказанности и желание ещё активнее вмешиваться в войну на Ближнем Востоке.

Стоит отметить, что министр обороны Великобритании Джон Хили фактически подтвердил информацию мировых агентств, заявив, что за военной тактикой Ирана стоит "скрытая рука" Путина. Как пишет The Guardian, британские офицеры сообщили ему, что операторы дронов из Ирана и связанных с ним группировок всё чаще используют тактику, "заимствованную у русских".

Иран уже выпустил более 2 тысяч "шахедов" по различным целям на Ближнем Востоке, и в Лондоне считают, что Россия передала Ирану и его союзникам тактические рекомендации по применению этих дронов. Можно не сомневаться, что это только начало. Если Москву за это ещё и вознаградить послаблением санкций, она сделает всё возможное, чтобы "нефтяная лицензия" не закончилась никогда, стараясь максимально расширить и затянуть войну в регионе.