Часть Украины накроют метели: синоптики сообщили об ухудшении погоды во вторник. Карта

Погода в Украине во вторник, 16 марта будет дождливой в большинстве областей, в некоторых ожидается значительный снег.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра. По прогнозу, в северных, Винницкой и Черкасской областях туман, видимость 200-500 м, объявлен I уровень (желтый) опасности (чтобы посмотреть карту, доскролльте страницу до конца).

Осадки в виде дождя ожидаются на западе и юге страны. В Карпатах, Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях значительный снег, порывы ветра достигнут 15-20 м/с, возможны метели.

Температура воздух ночью будет колебаться от 0 до 3 тепла, на юге до +5. Днем по стране +6… +10, на западе от 3 до 5 тепла.

В Киеве пасмурно, но без осадков. Днем от 7 до 9 тепла, ночью +1… +3.

Как сообщал OBOZREVATEL, первая половина недели, с 16 по 18 марта, погода в Украине будет дождливой и снежной.