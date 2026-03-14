Как размышляет Deutsche Welle, китайские власти, делая упор на искусственный интеллект и прочие высокие технологии, а не на рост ВВП, стремятся переориентировать экономику на внутреннее потребление.

Видео дня

При этом в области внешней политики Пекин, судя по всему, наметил курс на улучшение отношений с Евросоюзом и США (в то время как напряженность из-за Тайваня растет лишь с Японией).

И то, и другое, добавляю я уже от себя, объективно ведет к тому, что Россия должна стать частью китайских внутренностей, именно в таком замечательном качестве способствуя достижению новых целей КНР.

Ориентировочно это может быть нечто вроде "Франсафрики", куда входили бывшие французские колонии, на протяжении 30-50 лет формальной независимости все ещё управлявшиеся (как бы местными президентами) фактически из метрополии, в которую оставались в значительной степени экономико-политически встроены (в отличие, к примеру, от Канады или Австралии, которые, наоборот, полностью независимы, хотя формально главой этих стран и сейчас является британский монарх).

Пока Россия долгие годы пыталась это сделать из Украины, из неё самой это уже почти сделал Китай.